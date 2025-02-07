Довіра до банків зростає: за 2024 рік вклади українців зросли на 157,4 млрд грн

Станом на 1 січня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) в банках України склала 1,39 трлн грн. Майже дві третини грошей українці зберігають у національній валюті.

Про це 7 лютого повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

За 2024 рік загальний приріст вкладів громадян склав 157,4 млрд грн, з яких 110,6 млрд грн – реальне зростання без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на на початок січня вклади у національній валюті – 899,5 млрд грн (+103,1 млрд грн за 2024 рік); вклади в іноземній валюті – 492,7 млрд грн (+54,3 млрд грн за 2024 рік).

При цьому частка ФОПів у структурі вкладників станом на 1 січня становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 12,1%. Вклад фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, їх сума склала 168,9 млрд грн, що на 19,0 млрд грн більше, ніж торік.

На початок 2025 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків НБУ на групи виглядає так:

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:

Нагадаємо, Національний банк України оприлюднив дані, що свідчать про зростання довіри до банківської системи та гривні. Частка строкових депозитів фізичних осіб стабілізувалася на рівні 34%, а рівень доларизації коштів знизився до 31%, що свідчить про зростаючу довіру до гривневих інструментів.