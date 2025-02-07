Доверие к банкам растет: за 2024 год вклады украинцев выросли на 157,4 млрд грн

По состоянию на 1 января 2025 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,39 трлн грн. Около двух третей денег украинцы хранят в национальной валюте.

Об этом 7 февраля сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

За 2024 год общий прирост вкладов граждан составил 157,4 млрд грн, из которых 110,6 млрд грн реальный рост без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало января вклады в национальной валюте – 899,5 млрд грн (+103,1 млрд грн за 2024 год); вклады в иностранной валюте – 492,7 млрд грн (+54,3 млрд грн за 2024 год).

При этом доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 января составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 12,1%. Вклад физических лиц-предпринимателей подпадает под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц, их сумма составила 168,9 млрд грн, что на 19,0 млрд грн больше, чем в прошлом году.

На начало 2025 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:

Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков НБУ на группы выглядит так:

Структура вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по срочности:

Напомним, Национальный банк Украины обнародовал данные, свидетельствующие о росте доверия к банковской системе и гривне. Доля срочных депозитов физических лиц стабилизировалась на уровне 34%, а уровень долларизации средств снизился до 31%, что свидетельствует о растущем доверии к гривневым инструментам.