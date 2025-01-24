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Банки в управлении Фонда гарантирования получили 3,8 млрд грн в 2024 году

Банки в управлении Фонда гарантирования получили 3,8 млрд грн в 2024 году

В 2024 году банки, находящиеся в стадии ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), получили 3,8 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Значительная часть этой суммы – 1,4 млрд грн или 37% – обеспечили поступления от продажи активов.

Кроме того, 640,3 млн. грн. поступило от погашения кредитов, 498,8 млн. грн. – от операций с ценными бумагами, 46,1 млн. грн. – от аренды имущества. Еще 1,2 млрд грн поступило из других источников (корсчета, исполнительные производства и т.п.).

В общей сложности, 433,7 млн грн поступило от погашения задолженности по реструктуризированным кредитам.

Лидеры по объему поступлений в 2024 году:

  • МР банк – 780,1 млн грн;
  • АКБ "Конкорд" – 595,5 млн грн;
  • "Айбокс" банк – 587,7 млн грн;
  • Проминвестбанк – 536,5 млн грн;
  • "Дельта" банк – 303,3 млн грн;
  • Мегабанк – 243,6 млн грн;
  • Банк "Форвард" – 233,7 млн грн;
  • Укрстройинвестбанк – 200,9 млн грн;
  • Коминвестбанк – 121,1 млн грн;
  • Банк "Сич" – 106,8 млн грн.
Фото 2 — Банки в управлении Фонда гарантирования получили 3,8 млрд грн в 2024 году

В фонде добавили, что продажа активов остается основным источником поступлений для банков в процессе ликвидации.

Напомним, с 13 по 17 января, в системе Prozorro.Продажи состоялась реализация активов девяти банков, находящихся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Общая начальная цена лотов составила 14,25 млрд грн.

Автор:
Татьяна Гойденко