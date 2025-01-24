Банки в управлінні Фонду гарантування отримали 3,8 млрд грн у 2024 році

Протягом 2024 року банки, які перебувають у стадії ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), отримали 3,8 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Значну частину цієї суми – 1,4 млрд грн або 37% – забезпечили надходження від продажу активів.

Окрім того, 640,3 млн грн надійшло від погашення кредитів, 498,8 млн грн – від операцій з цінними паперами, 46,1 млн грн – від оренди майна. Ще 1,2 млрд грн надійшло з інших джерел (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

Загалом, 433,7 млн грн надійшло від погашення заборгованості за реструктуризованими кредитами.

Лідери за обсягом надходжень у 2024 році:

МР банк – 780,1 млн грн;

АКБ "Конкорд" – 595,5 млн грн;

"Айбокс" банк – 587,7 млн грн;

Промінвестбанк – 536,5 млн грн;

"Дельта" банк – 303,3 млн грн;

Мегабанк – 243,6 млн грн;

Банк "Форвард" – 233,7 млн грн;

Укрбудінвестбанк – 200,9 млн грн;

Комінвестбанк – 121,1 млн грн;

Банк "Січ" – 106,8 млн грн.

У фонді додали, що продаж активів залишається основним джерелом надходжень для банків у процесі ліквідації.

Нагадаємо, з 13 по 17 січня, у системі Prozorro.Продажі відбулася реалізація активів дев’яти банків, що перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Загальна початкова ціна лотів становила 14,25 млрд грн.