Доверие к гривне растет: объем депозитов в банках превысил 1,9 трлн грн

Национальный банк Украины обнародовал данные, свидетельствующие о росте доверия к банковской системе и гривне. По состоянию на 1 января 2025 г. объем гривневых средств клиентов в банках достиг 1,907 трлн грн, из которых 793 млрд грн размещено на счетах физических лиц, а 1,114 трлн грн — на счетах бизнеса.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

За год средства населения в банках выросли на 82 млрд. грн. (+12%), а бизнеса – на 178 млрд. грн. (+19%). С начала полномасштабного вторжения прирост составил 89% для физических лиц и 123% для бизнеса.

По его словам, динамика показывает, что банковская система остается стабильной и привлекательной для вкладчиков. Доля срочных депозитов физических лиц стабилизировалась на уровне 34%, а уровень долларизации средств снизился до 31%, что свидетельствует о растущем доверии к гривневым инструментам.

В течение года наблюдался равномерный рост депозитов в банках всех групп – частных, государственных и иностранных капиталов. Сезонные колебания, которые ранее влияли на объемы средств в январе и июле, не оказали существенного влияния на ликвидность системы, а банки продолжают выполнять нормативы с достаточным запасом.

Пышный пишет, что в 2025 году объем депозитов продолжит расти. Сейчас средства клиентов составляют 92% обязательств банков, а также ситуативные сезонные отливы не угрожают стабильности системы благодаря имеющимся запасам ликвидности.

В то же время он сообщил, что НБУ предпринимает меры по поддержанию финансовой стабильности. В декабре 2024 года учетная ставка была повышена на 0,5 п.п., а в январе 2025 года – еще на 1 п.п.

Вместе с дифференцированными требованиями к обязательным резервам, это будет способствовать повышению ставок по гривневым депозитам, что, в свою очередь, обеспечит лучшую защиту сбережений от инфляции и поддержит спрос на гривневые финансовые инструменты.

Добавим, что в течение IV квартала 2024 г. объем депозитов среди населения вырос практически во всех банках, при этом несколько финансовых учреждений сообщили о значительном росте объемов средств от корпоративных клиентов. Большинство банков также отметили снижение стоимости ссуд.

Ранее сообщалось, что банки сохраняют оптимистическое настроение по кредитованию. Они отмечают рост спроса на корпоративные и потребительские кредиты и прогнозируют рост кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев.