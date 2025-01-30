Банки столкнулись с дефицитом наличной валюты: в чем причина

Банковская система столкнулась с ощутимым дефицитом долларовых банкнот из-за стремительного роста курса.

Об этом заявили банкиры во время круглого стола, проведенного "Финансовым клубом".

Дефицит наличных долларов

Отмечается, что зимой начал стремительно расти курс доллара и люди активно скупали наличные деньги. При этом импортеры валюты производили дополнительные запасы, но их оказалось недостаточно.

"Было определенное давление со стороны физических лиц. Оно возникло в частности и из-за нехватки наличной валюты в банковской системе. Мы это видели и по своему банку, и по банкам-партнерам, которые являются основными операторами наличной валюты. И которые ее не продавали, потому что ее не было налицо", – рассказал начальник управления казначейства Смысл Банка Александр Куцовский.

Он добавил, что банки не могли удовлетворить весь спрос на наличную валюту со стороны населения, что создало определенную нагрузку и на кассы, и на курс.

Как рассказал Куцовский, финансовые учреждения столкнулись с тем, что через два дня нужно было заказывать валюту, если это был объем свыше 500 долларов. Но, к сожалению, курс за это время мог вырасти, и именно этот фактор создавал дополнительный ажиотаж на наличном валютном рынке.

Украинцы больше покупали евро

Когда в кассах банков не хватало долларов, украинцы больше покупали евро.

"По нашим клиентам – физическим лицам мы достигли паритета в объемах покупки доллара и евро. Хотя раньше клиенты в большинстве своем покупали доллар. Сейчас паритет. Чем больше наша экономика интегрируется в ЕС, тем больше интереса будет именно к евро", – подчеркнул заместитель председателя правления ТАСкомбанка. Александр Заяц.

По словам банкиров, как только украинцы увидели, что валютной наличности в кассах стало достаточно, можно покупать в нужном ему объеме, а курс стоит на месте и перестал расти, сразу спрос на наличную валюту снизился.

Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025г. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

По прогнозам экспертов, до конца января и в начале февраля всплесков на валютном рынке не предполагается, а курс будет держаться на уровне 42 грн/долл. с незначительными колебаниями. Детальнее читайте в материале Delo.ua.