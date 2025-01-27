Сильная гривна возвращается. Каким будет курс до конца января?

Ажиотажный спрос на валютном рынке схлынул. Поэтому в начале февраля курс будет тяготеть к 42 грн/долл. с незначительными колебаниями.

В течение 20-24 января на валютном рынке сохранялась тенденция на укрепление гривны. Курс на наличном рынке к концу недели составил 42,2-42,3 грн/долл., а официальный курс достиг 41,93 грн/долл.

Как говорят эксперты, рынок стабилизировался на фоне снижения спроса на валюту, оживления продавцов на межбанке и благодаря решению Национального банка повысить с 24 января учетную ставку до 14,5%.

Поэтому можно сделать вывод, что после активного начала года на валютном рынке, ситуация стабилизируется на достаточно долгий период. Тарас Лесовой начальник департамента казначейства банка "Глобус"

Покупатели успокоились, продавцы повышают объемы

Напомним, что 10-11 января напряженность на рынке достигла своего апогея и курс достиг исторического максимума – 43 грн/долл. Но во второй половине месяца наметился тренд на ревальвацию.

Во многом этому поспособствовало снижение спроса со стороны государственных заказчиков, которые в конце 2024 года "накачивали" рынок бюджетной гривной, что существенно увеличило давление на курс.

Но поступление 9,5 млрд долл. внешнего финансирования позволило покрыть эти (бюджетные) расходы, часть из которых была перенесена на 2025 год. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

Кроме того, на межбанке постепенно восстанавливаются объемы торгов как со стороны спроса, который составляет 170-180 млн долл. в сутки (в начале месяца было около 120 млн долл. в сутки), так и предложения, которое в отдельные дни приближается к 300 млн долл. в сутки (в начале месяца – 240-250 млн долл. в сутки).

Это, в свою очередь, позволило Нацбанку сократить валютные интервенции. Например, 13-17 января НБУ продал на межбанковском рынке более 1 млрд долл., а 20-24 января – 756 млн долл.

На наличном рынке укрепление курса произошло преимущественно вслед за межбанком, что сократило спекулятивный спрос населения. При этом спред между наличным и официальным курсом снизился до 1% против 1,2% неделей ранее.

Девальвация снова откладывается

Финансовые аналитики считают, что до конца января и в начале февраля всплесков на валютном рынке не предвидится.

"Поскольку на январь приходится 4-5% общего объема бюджетных издержек (в 2023–2024 годах), давление на валютный рынок уменьшится", – объясняет Григорий Кукуруза.

Второй фактор стабилизации курса – это решение НБУ о повышении учетной ставки с 13,5% до 14,5%, которое должно повлиять на привлекательность гривневых инструментов, что, в свою очередь, позволит переключить интерес покупателей с валютного рынка на депозиты и ОВГЗ.

Также Нацбанк обновил свою институциональную Стратегию, которая, кроме всего прочего, предусматривает удержание спреда между наличным и официальным курсом на уровне менее 3% по сравнению с 5%, который был заложен в предыдущей версии этого документа. Этот маркер – один из индикаторов устойчивости гривны.