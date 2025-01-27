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Сильная гривна возвращается. Каким будет курс до конца января?
Ажиотажный спрос на валютном рынке схлынул. Поэтому в начале февраля курс будет тяготеть к 42 грн/долл. с незначительными колебаниями.
В течение 20-24 января на валютном рынке сохранялась тенденция на укрепление гривны. Курс на наличном рынке к концу недели составил 42,2-42,3 грн/долл., а официальный курс достиг 41,93 грн/долл.
Как говорят эксперты, рынок стабилизировался на фоне снижения спроса на валюту, оживления продавцов на межбанке и благодаря решению Национального банка повысить с 24 января учетную ставку до 14,5%.
Покупатели успокоились, продавцы повышают объемы
Напомним, что 10-11 января напряженность на рынке достигла своего апогея и курс достиг исторического максимума – 43 грн/долл. Но во второй половине месяца наметился тренд на ревальвацию.
Во многом этому поспособствовало снижение спроса со стороны государственных заказчиков, которые в конце 2024 года "накачивали" рынок бюджетной гривной, что существенно увеличило давление на курс.
Кроме того, на межбанке постепенно восстанавливаются объемы торгов как со стороны спроса, который составляет 170-180 млн долл. в сутки (в начале месяца было около 120 млн долл. в сутки), так и предложения, которое в отдельные дни приближается к 300 млн долл. в сутки (в начале месяца – 240-250 млн долл. в сутки).
Это, в свою очередь, позволило Нацбанку сократить валютные интервенции. Например, 13-17 января НБУ продал на межбанковском рынке более 1 млрд долл., а 20-24 января – 756 млн долл.
На наличном рынке укрепление курса произошло преимущественно вслед за межбанком, что сократило спекулятивный спрос населения. При этом спред между наличным и официальным курсом снизился до 1% против 1,2% неделей ранее.
Девальвация снова откладывается
Финансовые аналитики считают, что до конца января и в начале февраля всплесков на валютном рынке не предвидится.
"Поскольку на январь приходится 4-5% общего объема бюджетных издержек (в 2023–2024 годах), давление на валютный рынок уменьшится", – объясняет Григорий Кукуруза.
Второй фактор стабилизации курса – это решение НБУ о повышении учетной ставки с 13,5% до 14,5%, которое должно повлиять на привлекательность гривневых инструментов, что, в свою очередь, позволит переключить интерес покупателей с валютного рынка на депозиты и ОВГЗ.
"Таким образом, НБУ преодолел вызовы января и продемонстрировал, что не стоит ожидать каких-либо неприятных сюрпризов на валютном рынке. Следовательно, в последние дни января коридор валютных колебаний будет 42-42,3 грн/долл. на межбанке и 42,3-42,85 грн/долл. на наличном рынке", – подытоживает Тарас Лесовой.