Сильна гривня повертається. Яким буде курс до кінця січня?

Ажіотажний попит на валютному ринку схлинув. Тому на початку лютого курс тяжітиме до 42 грн/дол. з незначними коливаннями.

Упродовж 20-24 січня на валютному ринку зберігалася тенденція на зміцнення гривні. Курс на готівковому ринку на кінець тижня становив 42,2-42,3 грн/дол., а офіційний курс досяг 41,93 грн/дол.

Як кажуть експерти, ринок стабілізувався на тлі зниження попиту на валюту, пожвавлення продавців на міжбанку та завдяки рішенню Національного банку підвищити з 24 січня облікову ставку до 14,5%.

Тому можна зробити висновок, що після активного початку року на валютному ринку ситуація стабілізується на досить довгий період. Тарас Лєсовий начальник департаменту казначейства банку "Глобус"

Покупці заспокоїлися, продавці підвищують обсяги

Нагадаємо, що 10-11 січня напруженість на ринку досягла свого апогею і курс досяг історичного максимуму – 43 грн/дол. Але у другій половині місяця намітився тренд на ревальвацію.

Багато в чому цьому сприяло зниження попиту з боку державних замовників, які наприкінці 2024 року "накачували" ринок бюджетною гривнею, що суттєво збільшило тиск на курс.

Але надходження 9,5 млрд дол. зовнішнього фінансування дозволило покрити ці (бюджетні) витрати, частину з яких було перенесено на 2025 рік. Григорій Кукуруза економіст Ukraine Economic Outlook

Крім того, на міжбанку поступово відновлюються обсяги торгів як з боку попиту, який становить 170-180 млн дол. на добу (на початку місяця було близько 120 млн дол. на добу), так і пропозиції, які в окремі дні наближаються до 300 млн дол. на добу (на початку місяця – 240-250 млн дол. на добу).

Це, у свою чергу, дозволило Нацбанку скоротити валютні інтервенції. Наприклад, 13-17 січня НБУ продав на міжбанківському ринку понад 1 млрд дол., а 20-24 січня – 756 млн дол.

На готівковому ринку зміцнення курсу відбулося переважно слідом за міжбанком, що скоротило спекулятивний попит населення. При цьому спред між готівковим та офіційним курсом знизився до 1% проти 1,2% тижнем раніше.

Девальвація знову відкладається

Фінансові аналітики вважають, що до кінця січня та на початку лютого сплесків на валютному ринку не передбачається.

"Оскільки на січень припадає 4-5% загального обсягу бюджетних витрат (у 2023-2024 роках), тиск на валютний ринок зменшиться", – пояснює Григорій Кукуруза.

Другий фактор стабілізації курсу – це рішення НБУ про підвищення облікової ставки з 13,5% до 14,5%, яке має вплинути на привабливість гривневих інструментів, що, у свою чергу, дозволить переключити інтерес покупців із валютного ринку на депозити та ОВДП.

Також Нацбанк оновив свою інституційну Стратегію, яка, крім усього іншого, передбачає утримання спреду між готівковим та офіційним курсом на рівні менше ніж 3% порівняно з 5%, який було закладено у попередній версії цього документа. Цей маркер – один із індикаторів стійкості гривні.