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Сильна гривня повертається. Яким буде курс до кінця січня?
Ажіотажний попит на валютному ринку схлинув. Тому на початку лютого курс тяжітиме до 42 грн/дол. з незначними коливаннями.
Упродовж 20-24 січня на валютному ринку зберігалася тенденція на зміцнення гривні. Курс на готівковому ринку на кінець тижня становив 42,2-42,3 грн/дол., а офіційний курс досяг 41,93 грн/дол.
Як кажуть експерти, ринок стабілізувався на тлі зниження попиту на валюту, пожвавлення продавців на міжбанку та завдяки рішенню Національного банку підвищити з 24 січня облікову ставку до 14,5%.
Покупці заспокоїлися, продавці підвищують обсяги
Нагадаємо, що 10-11 січня напруженість на ринку досягла свого апогею і курс досяг історичного максимуму – 43 грн/дол. Але у другій половині місяця намітився тренд на ревальвацію.
Багато в чому цьому сприяло зниження попиту з боку державних замовників, які наприкінці 2024 року "накачували" ринок бюджетною гривнею, що суттєво збільшило тиск на курс.
Крім того, на міжбанку поступово відновлюються обсяги торгів як з боку попиту, який становить 170-180 млн дол. на добу (на початку місяця було близько 120 млн дол. на добу), так і пропозиції, які в окремі дні наближаються до 300 млн дол. на добу (на початку місяця – 240-250 млн дол. на добу).
Це, у свою чергу, дозволило Нацбанку скоротити валютні інтервенції. Наприклад, 13-17 січня НБУ продав на міжбанківському ринку понад 1 млрд дол., а 20-24 січня – 756 млн дол.
На готівковому ринку зміцнення курсу відбулося переважно слідом за міжбанком, що скоротило спекулятивний попит населення. При цьому спред між готівковим та офіційним курсом знизився до 1% проти 1,2% тижнем раніше.
Девальвація знову відкладається
Фінансові аналітики вважають, що до кінця січня та на початку лютого сплесків на валютному ринку не передбачається.
"Оскільки на січень припадає 4-5% загального обсягу бюджетних витрат (у 2023-2024 роках), тиск на валютний ринок зменшиться", – пояснює Григорій Кукуруза.
Другий фактор стабілізації курсу – це рішення НБУ про підвищення облікової ставки з 13,5% до 14,5%, яке має вплинути на привабливість гривневих інструментів, що, у свою чергу, дозволить переключити інтерес покупців із валютного ринку на депозити та ОВДП.
"Таким чином НБУ подолав виклики січня і продемонстрував, що не варто очікувати будь-яких неприємних сюрпризів на валютному ринку. Отже, в останні дні січня коридор валютних коливань буде 42-42,3 грн/дол. на міжбанку і 42,3- 42,85 грн/дол. на готівковому ринку", – підсумовує Тарас Лісовий.