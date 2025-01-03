Уряд у 2024 році залучив від продажу ОВДП на аукціонах майже 640 млрд грн

Упродовж 2024 року уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) на аукціонах 497,81 млрд грн, 2,73 млрд дол. та 754,9 млн євро.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Крім того, Мінфін торік спрямував на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами 245,44 млрд грн, 2,48 млрд дол. та 918,3 млн євро.

Роловер вкладень в ОВДП за підсумками 2024 року склав 155% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Портфель військових облігацій, що належать фізичним та юридичним особам, на 1 січня 2025 року становив 171,4 млрд грн в еквіваленті, що вдвічі більше порівняно з 85,4 млрд грн на 1 січня 2024 року.

"Другий рік повномасштабної війни поспіль ми пройшли без емісійного фінансування. Рекордний обсяг залучень уряду на внутрішньому борговому ринку – майже 640 млрд грн в еквіваленті порівняно із торішніми 566 млрд грн – разом із потужною підтримкою міжнародних партнерів дали змогу профінансувати дефіцит бюджету", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Про державні облігації

Державні облігації України поділяються на облігації внутрішніх державних позик України, облігації зовнішніх державних позик України, казначейські зобов'язання та цільові облігації внутрішніх державних позик України.

Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) - державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Номінальна вартість ОВДП становить 1000 грн, також може бути визначена в іноземній валюті.

Раніше повідомлялось, що Національний банк України за весь 2024 рік продав на міжбанківському валютному ринку 34,95 млрд доларів, а купив – лише 126 млн доларів. Чистий продаж склав 34,82 млрд доларів, свідчать дані регулятора.

Нагадаємо, у грудні Україна отримала понад 9,2 млрд доларів зовнішньої бюджетної допомоги, що стало найбільшим місячним показником в історії країни.