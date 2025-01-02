НБУ перевірить кібербезпеку у шести банках в 2025 році: про які йде мова

Національний банк України запланував на 2025 рік перевірки шести банків щодо дотримання вимог інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Які банки перевірять

Йдеться про:

АТ "Креді агріколь банк" (єдрпоу 14361575) – I квартал;

АТ "Райффайзен банк" (єдрпоу 14305909) – II квартал;

Акціонерний банк "Південний" (єдрпоу 20953647) – III квартал;

АТ "Банк кредит Дніпро" (єдрпоу 14352406) – III квартал;

АТ "Комінбанк" (єдрпоу 21580639) – IV квартал;

АТ "Альтбанк" (єдрпоу 19358784) – IV квартал.

Що відомо про перевірки банків

Перевірки зазначених банків визначені Планом проведення інспекційних перевірок банків на 2025 рік і включатимуть, зокрема, питання інформаційної безпеки та кіберзахисту.

Ці заходи сприятимуть підвищенню спроможності банків ефективно реагувати на сучасні кіберзагрози, а також зміцненню кіберстійкості як окремих фінансових установ, так і банківської системи в цілому.

Планування виїзних перевірок з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг базується на ризик-орієнтованому підході, передбаченому Положенням про здійснення контролю за дотриманням банками законодавчих вимог у цих сферах. Під час перевірок враховуватимуть наявну у Національного банку інформацію про факти, події та обставини діяльності банків, зважаючи на їхні специфічні особливості, масштаби та характер надання фінансових і банківських послуг, а також інші види діяльності.

Перевірки з питань дотримання вимог банківського законодавства у сфері електронних довірчих послуг здійснюватимуться лише щодо банків – кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, відомості про яких унесені до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру.

Нагадаємо, в 2024 році Міністерство цифрової трансформації України запустило програму безоплатної кібердіагностики для бізнесу. Проєкт реалізовувався платформою Дія.Бізнес у співпраці з партнерами та був спрямований на підтримку 500 малих і середніх підприємств, які працюють з персональними даними та мають цифрову інфраструктуру.

Додамо, в минулому році Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України презентувала нові технічні рішення для захисту державних установ від DDoS-атак.