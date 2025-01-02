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НБУ проверит кибербезопасность в шести банках в 2025 году: о каких идет речь

Нацбанк проверит кибербезопасность в шести банках в 2025 году.
НБУ запланировал проверить шесть банков по соблюдению требований информационной безопасности. Фото: пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины запланировал на 2025 год проверки шести банков относительно соблюдения требований информационной безопасности, киберзащиты и предоставления квалифицированных электронных доверительных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Какие банки проверят

Речь идет о:

  • Креди Агриколь Банк — I квартал;
  • Райффайзен Банк — II квартал;
  • банк "Пивденный" – III квартал;
  • Банк Кредит Днепр — III квартал;
  • Коминбанк — IV квартал;
  • Альтбанк – IV квартал.

Что известно о проверках банков

Проверки указанных банков определены Планом проведения инспекционных проверок банков на 2025 год и будут включать, в частности, вопросы информационной безопасности и киберзащиты.

Эти меры будут способствовать повышению способности банков эффективно реагировать на современные киберугрозы, а также укреплению киберустойчивости как отдельных финансовых учреждений, так и банковской системы в целом.

Планирование выездных проверок по вопросам информационной безопасности, киберзащиты и предоставление квалифицированных электронных доверительных услуг базируется на риск-ориентированном подходе, предусмотренном Положением об осуществлении контроля над соблюдением банками законодательных требований в этих сферах. В ходе проверок будут учитываться имеющаяся у Национального банка информация о фактах, событиях и обстоятельствах деятельности банков, учитывая их специфические особенности, масштабы и характер предоставления финансовых и банковских услуг, а также другие виды деятельности.

Проверки по соблюдению требований банковского законодательства в сфере электронных доверительных услуг будут осуществляться только в отношении банков – квалифицированных предоставлятелей электронных доверительных услуг, сведения о которых внесены в Доверительный список по предоставлению удостоверяющего центра.

Напомним, в 2024 году Министерство цифровой трансформации Украины запустило программу бесплатной кибердиагностики для бизнеса. Проект реализовался платформой Дія.Бизнес в сотрудничестве с партнерами и был направлен на поддержку 500 малых и средних предприятий, работающих с персональными данными и имеющих цифровую инфраструктуру.

В прошлом году Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины презентовала новые технические решения для защиты государственных учреждений от DDoS-атак.

Автор:
Ольга Опенько