- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
НБУ проверит кибербезопасность в шести банках в 2025 году: о каких идет речь
Национальный банк Украины запланировал на 2025 год проверки шести банков относительно соблюдения требований информационной безопасности, киберзащиты и предоставления квалифицированных электронных доверительных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Какие банки проверят
Речь идет о:
- Креди Агриколь Банк — I квартал;
- Райффайзен Банк — II квартал;
- банк "Пивденный" – III квартал;
- Банк Кредит Днепр — III квартал;
- Коминбанк — IV квартал;
- Альтбанк – IV квартал.
Что известно о проверках банков
Проверки указанных банков определены Планом проведения инспекционных проверок банков на 2025 год и будут включать, в частности, вопросы информационной безопасности и киберзащиты.
Эти меры будут способствовать повышению способности банков эффективно реагировать на современные киберугрозы, а также укреплению киберустойчивости как отдельных финансовых учреждений, так и банковской системы в целом.
Планирование выездных проверок по вопросам информационной безопасности, киберзащиты и предоставление квалифицированных электронных доверительных услуг базируется на риск-ориентированном подходе, предусмотренном Положением об осуществлении контроля над соблюдением банками законодательных требований в этих сферах. В ходе проверок будут учитываться имеющаяся у Национального банка информация о фактах, событиях и обстоятельствах деятельности банков, учитывая их специфические особенности, масштабы и характер предоставления финансовых и банковских услуг, а также другие виды деятельности.
Проверки по соблюдению требований банковского законодательства в сфере электронных доверительных услуг будут осуществляться только в отношении банков – квалифицированных предоставлятелей электронных доверительных услуг, сведения о которых внесены в Доверительный список по предоставлению удостоверяющего центра.
Напомним, в 2024 году Министерство цифровой трансформации Украины запустило программу бесплатной кибердиагностики для бизнеса. Проект реализовался платформой Дія.Бизнес в сотрудничестве с партнерами и был направлен на поддержку 500 малых и средних предприятий, работающих с персональными данными и имеющих цифровую инфраструктуру.
В прошлом году Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины презентовала новые технические решения для защиты государственных учреждений от DDoS-атак.