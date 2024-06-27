Госспецсвязи представила решения, которые усилит защиту госучреждений от DDoS-атак

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины представила новые технические решения для защиты государственных учреждений от DDoS-атак. Они помогут в выявлении и блокировании разных типов киберугроз, а также в анализе трафика.

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Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи.

В ходе презентации представители Госспецсвязи продемонстрировали возможности программной продукции и сервисной поддержки компаний Radware и Akamai Technologies, развернутых в Государственном центре киберзащиты.

Эти решения обеспечивают эффективное обнаружение и блокировку различных типов киберугроз и расширенный мониторинг и анализ трафика.

"Новые решения киберзащиты от Госспецсвязи дадут государственным органам и организациям возможность стать более защищенными. Мы призываем коллег из госсектора по максимуму использовать эти возможности, чтобы более эффективно защищаться от вражеских кибератак", – отметил глава Госспецсвязи Юрий Мироненко.

Он добавил, что благодаря помощи USAID Госспецсвязи обновило и существенно улучшило возможности правительственной команды реагирования CERT-UA и Государственного центра киберзащиты.

Ведомство также совместно внедряет лучшие мировые практики в области кибербезопасности, развивает сотрудничество с Агентством США по кибербезопасности и инфраструктуре CISA.

Кибербезопасность - это не только о защите данных. Это и о том, что миллионы украинцев могут бесперебойно получать государственные услуги ежедневно. Для этого USAID поддержало Госспецсвязи в улучшении технических способностей для защиты 70 государственных интернет-ресурсов и вебсервисов от DDoS атак и планирует поддержать защиту еще 170 ресурсов, интегрировав их в Центр очистки трафика Госспецсвязи от DDoS атак", – подчеркнула директор бюро по вопросам демократии и управления Миссии USAID в Украине Энн Хоппер.

Кибератаки РФ на государственные органы

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения украинские спецслужбы официально зафиксировали более 2 тысяч кибератак со стороны РФ.

1 февраля в Госспецсвязи зафиксировали массированную кибератаку на одно из государственных предприятий, в результате которой компьютеры в госучреждении были поражены вредоносной программой DIRTYMOE.

30 января кибератака была осуществлена на официальный сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в результате которой сайт получил повреждения.

Россияне пытаются попасть в реестры или информационные системы, где хранятся персональные данные граждан. Также кибератак испытывают энергетическую сферу и информационные системы, связанные с МИД, из Минобороны.

25 января была зафиксирована масштабная кибератака на ГК "Нафтогаз Украины". О значительном техническом сбое заявили также и в "Укрпочте".