Держспецзв'язку представила рішення, які посилять захист держустанов від DDoS-атак

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України презентувала нові технічні рішення для захисту державних установ від DDoS-атак. Вони допоможуть у виявленні та блокуванні різних типів кіберзагроз, а також в аналізі трафіку.

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Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку.

Зазначається, що під час презентації представники Держспецзв'язку продемонстрували можливості програмної продукції та сервісної підтримки компаній Radware та Akamai Technologies, що розгорнуті в Державному центрі кіберзахисту.

Ці рішення забезпечують ефективне виявлення та блокування різних типів кіберзагроз та розширений моніторинг і аналіз трафіку.

"Нові рішення кіберзахисту від Держспецзв'язку дадуть державним органам та організаціям можливість стати більш захищеними. Ми закликаємо колег з держсектору по максимуму використати ці можливості, щоб ефективніше захищатись від ворожих кібератак", – зазначив голова Держспецзв’язку Юрій Мироненко.

Він додав, що завдяки допомозі USAID Держспецзв’язку оновило і суттєво покращило спроможності урядової команди реагування CERT-UA та Державного центру кіберзахисту.

Відомство також спільно впроваджує найкращі світові практики у сфері кібербезпеки, розвиває співпрацю із Агенцією США з кібербезпеки та інфраструктури CISA.

"Кібербезпека - це не лише про захист даних. Це й про те, що мільйони українців можуть безперебійно отримувати державні послуги щодня. Для цього USAID підтримало Держспецзв’язку у покращенні технічних спроможностей для захисту 70 державних інтернет-ресурсів та вебсервісів від DDoS атак і планує підтримати захист ще 170 ресурсів, інтегрувавши їх у Центр очищення трафіку Держспецзв’язку від DDoS атак", – підкреслила директорка бюро з питань демократії та врядування Місії USAID в Україні Енн Хоппер.

Кібератаки РФ на державні органи

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення українські спецслужби офіційно зафіксували понад 2 тисячі кібератак з боку РФ.

1 лютого у Держспецзв'язку зафіксували масовану кібератаку на одне з державних підприємств, внаслідок якої комп'ютери у держустанові були уражені шкідливою програмою DIRTYMOE.

30 січня кібератаку було здійснено на офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України, внаслідок якої сайт зазнав пошкоджень.

Росіяни намагаються потрапити в реєстри або в інформаційні системи, де зберігаються персональні дані громадян. Також кібератак зазнають енергетична сфера та інформаційні системи, які пов’язані з МЗС, з Міноборони.

25 січня було зафіксовано масштабну кібератаку на ГК "Нафтогаз України". Про значний технічний збій заявили також і в "Укрпошті".