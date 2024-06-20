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- IT и Телеком
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Украинские хакеры вывели из строя российские банки и платежную систему "Мир"
Украинские хакеры осуществили массированную DDoS-атаку на российские банки и их импортозамещающую систему карточных платежей "Мир", что привело к остановке всех карточных расчетов.
Об этом пишет Іt army of Ukraine.
"Когда мы вчера обещали положить всю банковскую систему врага, то были не пустые слова. Сегодня еще больше банков отключено вместе с их импортозамененной системой карточных платежей "Мир", а соответственно и все карточные расчеты", - пишет Іt army.
Согласно сообщению, от этой атаки пострадали крупные финансовые учреждения и сервисы, включая такие банки, как ВТБ, Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк, а также сервисы Билайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, МегаФон, СБП, НСПК, ЕИРЦ и множество меньших сервисов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Эта кибератака является одной из самых масштабных в истории. Компании, спонсируемые терроризмом, уже несколько часов не могут предоставлять онлайн-услуги, что лишает россиян возможности пользоваться их сервисами.
"Это возможно самая масштабная DDoS атака в истории! И сделали это мы с вами. За мир, за свободу, за наши ценности!", - подчеркнули хакеры.
Мощные операции хакеров в РФ
Напомним, 9 апреля украинские хакеры уничтожили ИТ-инфраструктуру московского предприятия критической инфраструктуры "Москоллектор". Компания отвечает за эксплуатацию подземных водопроводных труб, кабелей связи, силовых кабелей и теплосетей российской столицы.
Перед этим, украинские хакеры, вероятно, связаны с СБУ, уничтожили дата-центр, где свои данные содержали более 10 тысяч юридических лиц, среди которых предприятия российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные гиганты.
В конце февраля благодаря атакам украинского кибервойска. перестал работать русский сервис электронной почты Mаil.ru. Все пользователи, находящиеся за пределами территории РФ, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам.
В декабре 2023 года стало известно, что Blackjack провели успешную кибероперацию, направленную на IT-инфраструктуру "Росводоканала". В январе 2024 года хакеры сломали инфраструктуру московского интернет-провайдера "М9ком" и нанесли ущерб его серверам. А через несколько дней под кибератаку попало российское госпредприятие, выполняющее все строительные подряды для министерства войны государства-агрессора.
Кроме того, 23 января 2024 года стало известно об атаке на московского интернет-провайдера, обслуживающего российские госструктуры.