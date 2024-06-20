Украинские хакеры вывели из строя российские банки и платежную систему "Мир"

Украинские хакеры осуществили массированную DDoS-атаку на российские банки и их импортозамещающую систему карточных платежей "Мир", что привело к остановке всех карточных расчетов.

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Об этом пишет Іt army of Ukraine.

"Когда мы вчера обещали положить всю банковскую систему врага, то были не пустые слова. Сегодня еще больше банков отключено вместе с их импортозамененной системой карточных платежей "Мир", а соответственно и все карточные расчеты", - пишет Іt army.

Согласно сообщению, от этой атаки пострадали крупные финансовые учреждения и сервисы, включая такие банки, как ВТБ, Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк, а также сервисы Билайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, МегаФон, СБП, НСПК, ЕИРЦ и множество меньших сервисов.

Эта кибератака является одной из самых масштабных в истории. Компании, спонсируемые терроризмом, уже несколько часов не могут предоставлять онлайн-услуги, что лишает россиян возможности пользоваться их сервисами.

"Это возможно самая масштабная DDoS атака в истории! И сделали это мы с вами. За мир, за свободу, за наши ценности!", - подчеркнули хакеры.

Мощные операции хакеров в РФ

Напомним, 9 апреля украинские хакеры уничтожили ИТ-инфраструктуру московского предприятия критической инфраструктуры "Москоллектор". Компания отвечает за эксплуатацию подземных водопроводных труб, кабелей связи, силовых кабелей и теплосетей российской столицы.

Перед этим, украинские хакеры, вероятно, связаны с СБУ, уничтожили дата-центр, где свои данные содержали более 10 тысяч юридических лиц, среди которых предприятия российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные гиганты.

В конце февраля благодаря атакам украинского кибервойска. перестал работать русский сервис электронной почты Mаil.ru. Все пользователи, находящиеся за пределами территории РФ, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам.

В декабре 2023 года стало известно, что Blackjack провели успешную кибероперацию, направленную на IT-инфраструктуру "Росводоканала". В январе 2024 года хакеры сломали инфраструктуру московского интернет-провайдера "М9ком" и нанесли ущерб его серверам. А через несколько дней под кибератаку попало российское госпредприятие, выполняющее все строительные подряды для министерства войны государства-агрессора.

Кроме того, 23 января 2024 года стало известно об атаке на московского интернет-провайдера, обслуживающего российские госструктуры.