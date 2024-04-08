Украинские хакеры уничтожили дата-центр в РФ: его использовали "Лукойл", "Газпром" и Мегафон"

Украинские хакеры, предположительно связанные со Службой безопасности, уничтожили дата-центр, где свои данные хранили более 10 тысяч юрлиц, предприятия российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные гиганты.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщило агенство "Интерфакс-Украина".

"Это была совместная операция украинской хакерской группы BLACKJACK и кибердепартамента СБУ. Они уничтожили более 300 Тб данных. Это 400 виртуальных и 42 физических сервера, на которых размещалась внутренняя документация, резервные копии и другие программы, через которые клиенты удаленно управляли производственными процессами на предприятиях", – рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что речь идет о предприятиях РФ "Лукойл", "Роснефть", "Уральский завод гражданской авиации", "НПП "РУБИН", который находится в составе холдинга "Росэлектроника", "Уральский завод спецтехники", "Газпром", "Трансгаз", "Норильский никель", "Ростелеком", "Телеком" и "Мегафон".

"В облачном сервисе OwenCloud.ru свои данные хранили более 10 тысяч юрлиц – предприятия российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные гиганты", – подчеркивает собеседник издания.

Атаки украинских хакеров на российскую инфраструктуру

Украинские хакеры продолжают наносить ущерб инфраструктуре страны-агрессора.

В январе ИТ-армия осуществила успешную кибератаку, приведшую к отключению сервера специальной связи Министерства обороны России.

В конце ноября 2023 года группа хакеров под названием Blackjack, возможно, связанная со Службой безопасности Украины, успешно сломала сайт министерства труда и социальной защиты РФ.

В декабре 2023 года стало известно, что Blackjack провели успешную кибероперацию, направленную на IT-инфраструктуру "Росводоканала". В январе 2024 года хакеры сломали инфраструктуру московского интернет-провайдера "М9ком" и нанесли ущерб его серверам. А через несколько дней под кибератаку попало российское госпредприятие, выполняющее все строительные подряды для министерства войны государства-агрессора.

Кроме того, 23 января 2024 года стало известно об атаке на московского интернет-провайдера, обслуживающего российские госструктуры.

В феврале в стране-агрессоре РФ перестал работать бесплатный сервис электронной почты Mаil.ru. Он остановился благодаря атакам украинского кибервойска.

Также украинские киберспециалисты 16 марта совершили успешную кибератаку на систему государственных услуг России, которая используется для проведения электронного голосования во время так называемых "президентских выборов".

Источник фото: ua.depositphotos.com