Хакеры ГУР сломали сервис госуслуг РФ, по которому голосуют россияне

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины выполнили успешную кибератаку на систему государственных услуг России, используемую для проведения электронного голосования во время "президентских выборов".

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источник в разведке.

Информатор издания рассказал, что система госуслуг России и платформа для голосования потерпели сбои из-за действий украинских киберспециалистов ГУР, проникших через все защитные барьеры.

"Сайт госуслуг России лежит. Система голосования лежит. Киберспециалисты ГУР обошли все системы защиты. Так будет продолжаться до конца голосования", - сказал он.

Согласно сообщению также проводятся кибератаки на электронные сервисы политической партии "Единая Россия".

Напомним, 4 марта киберспециалисты из Главного управления разведки Украины успешно провели специальную кибероперацию против России, благодаря которой получили доступ к серверам Министерства обороны РФ.

В результате этого, украинские спецслужбы получили доступ к программному обеспечению для защиты и шифрования данных, применяемого российским оборонным ведомством, а также значительному количеству конфиденциальной служебной информации Министерства обороны России.

Источник фото: ua.depositphotos.com