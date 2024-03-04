Киберспециалисты ГУР взломали сайт Минобороны России

Киберспециалисты из Главного управления разведки Украины успешно провели специальную кибероперацию против России, благодаря которой получили доступ к серверам Министерства обороны РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

В результате, украинские спецслужбы теперь имеют доступ к программному обеспечению для защиты и шифрования данных, применяемого российским оборонным ведомством, а также значительному количеству конфиденциальной служебной информации Министерства обороны России.

Эта информация позволяет установить полное устройство системы русского Минобороны и его звеньев. ГУР получило доступ к приказам, отчетам, распоряжениям, докладам и другим документам, циркулировавшим более чем между 2000 структурных единиц ведомства РФ.

Также в распоряжении военной разведки Украины оказалась служебная документация заместителя министра обороны РФ Иванова Тимура. В ГУР отметили, что именно этот заместитель Сергея Шойгу сыграл немаловажную роль в том, что кибератака стала успешной.

Полученные данные помогли идентифицировать генералитет многих высоких руководителей структурных подразделений Минобороны, а также заместителей, помощников, специалистов. То есть всех, кто пользовался программой, к которой получили доступ в ГУР.

"Работа в киберпространстве России, направленная на препятствование и паралич деятельности ответственных за войну против украинского народа силовых органов и должностных лиц государства-агрессора, продолжается. Дальше - будет!", - отметили в украинской разведке.

Напомним, в начале февраля у кафиров произошел масштабный сбой программы управления дронами. Тогда киберспециалисты ГУР совершили очередную успешную операцию против российских окупантов, результатом которой стало то, что враг массово не мог управлять дронами.

Ранее эксперты Главного управления разведки Украины осуществили успешную кибератаку, приведшую к отключению сервера специальной связи Министерства обороны России.