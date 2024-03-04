Кіберфахівці ГУР зламали сайт Міноборони Росії

Кіберфахівці з Головного управління розвідки України успішно провели спеціальну кібероперацію проти Росії, завдяки якій отримали доступ до серверів Міністерства оборони РФ.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

В результаті, українські спецслужби тепер мають доступ до програмного забезпечення для захисту та шифрування даних, яке застосовувалося російським оборонним відомством, а також до значної кількості конфіденційної службової інформації Міністерства оборони Росії.

Ця інформація дозволяє встановити повну будову системи російського Міноборони та його ланок. ГУР отримало доступ до наказів, звітів, розпоряджень, доповідей та інших документів, які циркулювали між понад 2000 структурних одиниць відомства РФ.

Також у розпорядженні воєнної розвідки України опинилась службова документація заступника міністра оборони РФ ― Іванова Тімура. У ГУР зазначили, що саме цей заступник Сергія Шойґу відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною.

Отримані дані допомогли ідентифікувати генералітет, багатьох високих керівників структурних підрозділів Міноборони, а ще заступників, помічників, спеціалістів. Тобто, всіх, хто користувався програмою, до якої отримали доступ в ГУР.

"Робота у кіберпросторі Росії, спрямована на перешкоджання й параліч діяльності відповідальних за війну проти українського народу силових органів та посадовців держави-агресора, триває. Далі ― буде!", - зазначили в українській розвідці.

Нагадаємо, на початку лютого в окупантів стався масштабний збій програми керування дронами. Тоді кіберфахівці ГУР здійснили чергову успішну операцію проти російських окупантів, результатом якої стало те, що ворог масово не міг керувати дронами.

Раніше експерти Головного управління розвідки України здійснили успішну кібератаку, яка призвела до відключення сервера спеціального зв’язку Міністерства оборони Росії.