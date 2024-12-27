Глава НБУ очертил пять приоритетов в работе на следующий год

Глава Национального банка Андрей Пышный очертил приоритеты в работе банковского сектора на следующий год. Об этом он написал в своей колонке для Delo.ua.

Первым приоритетом Пышный считает выполнение требований МВФ и других обязательств перед партнерами, дальнейшее движение по евроинтеграционному вектору. Ключевая предпосылка для дальнейшего оживления бизнес-активности и роста кредитного спроса – стабильная и прогнозируемая макроэкономическая ситуация в стране. Эта ситуация в условиях войны, прежде всего, зависит от достаточности и ритмичности международной помощи. Поэтому вопрос реализации программ с МВФ и ЕС, по мнению главы НБУ, является вопросом выживания страны.

Второй приоритет – дальнейшее сохранение устойчивости системы для ее способности противостоять вызовам и поддерживать экономику. Значительная рентабельность банков позволяет им поддерживать высокий уровень капитала, от объемов которого зависит потенциал кредитования и способность противостоять угрозам.

Третий приоритет — обновление стратегии государственных учреждений, которые должны определить свое место, ввиду изменения условий Конечная цель для держащихся банков — их успешная приватизация Требуют обновления стратегического видения и операторы государственных программ поддержки кредитование "Доступные кредиты 5-7-9%" (Фонд развития предпринимательства) и "еселя" (Укрфинжилье).

Четвертый приоритет – дальнейшее выполнение Стратегии по развитию кредитования. Ряд мер стратегии уже выполнен, прежде всего, первоочередные шаги по активизации кредитной поддержки банками приоритетных отраслей в условиях военного положения, в частности энергетики. В рамках совместного меморандума банки с июня приступили к финансированию проектов бизнеса на энергетические нужды более чем на 8 млрд грн, а объем валового портфеля кредитов с учетом их погашения составил почти 6 млрд грн.

Пятым и важнейшим приоритетом Пышный указал углубление финансовой инклюзии.

"Это не только вопрос морали и нашего долга перед ветеранами и пострадавшими в войне, но и обязательное условие для дальнейшего гармоничного развития финансовой системы и имплементации ею европейских правил. Внедрение стандартов ESG (Environment, Social, Governance) – одно из условий евроинтеграции, которая уже предусмотрена в программах с международными партнерами, в частности, в Ukraine Facility", — добавил Пышный.

Глава НБУ отметил, что указанный перечень не является исчерпывающим, ведь банковская система Украины во время войны ежедневно сталкивается с новыми вызовами. В то же время, она готова быстро и креативно отвечать на эти вызовы.