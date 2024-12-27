Устойчивость как средство, а не самоцель: о чем свидетельствует свежий отчет о финансовой устойчивости

Финансовая система Украины третий год полномасштабной войны сохраняет устойчивость и готовность в дальнейшем служить поддержкой для военной экономики.

Обнародовали свежий Отчет о финансовой стабильности . Это детальный анализ, позволяющий оценить состояние финансовой системы в условиях войны и присущие ей риски и сформулировать четкую повестку дня на следующий год. Главный вывод, который можно сделать, перечитав отчет: банковская система окончательно оправилась от шоков полномасштабного вторжения и перестроилась на военные рельсы, подставив крепкое плечо военной экономике.

Несколько подтверждающих аргументов:

банки бесперебойно работают, обслуживая платежи бизнеса и населения и имея ответное прочное доверие и стабильное фондирование от клиентов. За год (по состоянию на 1 ноября 2024 по 1 ноября 2023 года) объем гривневых средств бизнеса в банках вырос на 23%, население – почти на 16%. Рост зафиксирован в банках всех групп. Как следствие, показатель ликвидности LCR более чем в три раза превышает минимальные требования;

кредитование банков поддерживает рост настоящего сектора. Чистые гривневые кредиты бизнеса за год (по состоянию на 1 ноября 2024 года по 1 ноября 2023 года) выросли на 22%. Самые крупные реципиенты – отрасли сельского хозяйства и торговли, которые вместе создают около четверти ВВП. Значительно возрастают кредиты перерабатывающей промышленности, машиностроению, химпрому. Весомой составляющей является реализация кредитования энергопроектов;

банковский сектор стал крупнейшим донором государственного бюджета, учитывая инвестиции в государственные облигации, повышение ставки налога на прибыль до 50% и уплату дивидендов государственными учреждениями, на которые приходится более 50% активов сектора;

структура банковского бизнеса изменилась – большинству финучреждений удалось успешно перебалансировать активы и нарастить долю ОВГЗ и кредитов. Как следствие, вес процентных доходов от кредитования и инвестиций в ОВГЗ вырос до 70%. Такая структура процентных доходов более стабильна в условиях изменения ставок и свидетельствует о росте риск-аппетита банков;

способность банков и в дальнейшем поддерживать экономику преимущественно не вызывает сомнения, ведь благодаря сохранению доходности и переходным нормам они в большинстве своем успешно перешли на новую структуру капитала в соответствии с нормами ЕС, о чем свидетельствует проведенная банками впервые самооценка достаточности капитала ICAAP.

Учитывая, с одной стороны, достаточно неплохое состояние системы, а с другой – сложные вызовы, с которыми мы сталкиваемся, наша повестка дня достаточно амбициозная. Должны сохранить и приумножить способность банков и дальше поддерживать экономику в любых условиях. Для этого следует взвешивать каждый шаг по банковской системе на соответствие по меньшей мере пяти приоритетам.

Первый приоритет – выполнение требований МВФ и других обязательств перед партнерами, дальнейшее движение евроинтеграционным вектором Ключевая предпосылка для дальнейшего оживления бизнес-активности и роста кредитного спроса – стабильная и прогнозируемая макроэкономическая ситуация в стране. ритмичности международной помощи Поэтому вопрос реализации программ с МВФ и ЕС без преувеличения является вопросом выживания страны. истекает рекордное количество просмотров по программе с МВФ (шесть) Продолжается сотрудничество с ЕС по программе Ukraine Facility. прежде всего в наших интересах, ведь все мы стремимся жить в самодостаточной и развитой стране, которая заботится о своих гражданах и в будущем займет достойное место среди стран ЕС. По предварительной самооценке эквивалентности регуляторной базы Украины, регулирование банковского сектора в Украине уже на 70% соответствует европейскому.

Второй приоритет – дальнейшее сохранение устойчивости системы к ее способности противостоять вызовам и поддерживать экономику. Значительная рентабельность банков позволяет им поддерживать высокий уровень капитала, от объемов которого зависит потенциал кредитования и способность противостоять угрозам. Это ярко продемонстрировал первый год полномасштабного вторжения, когда благодаря крепким запасам капитала банки смогли обеспечить бесперебойную работу, поддержать клиентов через кредитные каникулы и реструктуризацию ссуд и привлекательные ставки по депозитам. Повторное повышение ставки налога на прибыль банков до 50% усложняет планирование капитала и сужает возможности кредитования. По предварительным оценкам, о системной угрозе пока речь не идет. Однако окончательно мы сможем убедиться в этом по результатам оценки устойчивости, которую в следующем году проведем с привлечением внешних аудиторов к оценке качества активов с применением базового и неблагоприятного сценариев в рамках стресс-тестирования. Так мы увидим возможные слабые звенья и сможем при необходимости укрепить их. И, учитывая реальные возможности системы, сформируем новый график введения следующих регуляторных требований к капиталу в рамках гармонизации отечественного законодательства с нормами ЕС.

Третий приоритет – обновление стратегии государственных учреждений, которые должны определить свое место ввиду изменения условий. Конечная цель для держащихся банков – их успешная приватизация. Требуют обновления стратегического видения и операторы государственных программ поддержки кредитования программа "Доступные кредиты 5-7-9%" (Фонд развития предпринимательства) и "Еселя" (Укрфинжилье). Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" сыграла определяющую роль для кредитования бизнеса в первый год полномасштабного вторжения, "еселя" — до сих пор остается движителем ипотечного кредитования. В то же время оба оператора часто сталкиваются с нехваткой ресурсов, что делает невозможным стабильность кредитной поддержки. В обновлении стратегии требуется и Экспортно-кредитное агентство. Стратегии этих учреждений должны содействовать адресной поддержке кредитования и отвечать целям развития финансового сектора. Национальный банк предоставит свое видение необходимых изменений в обновленной Стратегии финансового сектора, но главную роль в этом процессе должно сыграть правительство как собственник соответствующих учреждений.

Четвертый приоритет – дальнейшее исполнение Стратегии по развитию кредитования. Ряд мер стратегии уже выполнен, прежде всего, первоочередные шаги по активизации кредитной поддержки банками приоритетных отраслей в условиях военного положения, в частности энергетики. В рамках совместного меморандума банки с июня приступили к финансированию проектов бизнеса на энергетические нужды более чем на 8 млрд грн, а объем валового портфеля кредитов с учетом их погашения составил почти 6 млрд грн. Общая профинансированная мощность генерации по предоставленным бизнесу займам – более 400 мВт. Государственным институтам пора переходить к следующим фокусам стратегии: развитию законодательной базы для усовершенствования инфраструктуры кредитования и содействия урегулированию неработающих кредитов. В частности, Национальный банк вместе с IFC будет работать над правовой базой для основания в Украине компаний по урегулированию проблемных активов (ARC). Следующий шаг – разработка стратегии развития ипотеки.

Пятый и, пожалуй, важнейший приоритет – углубление финансовой инклюзии. Это не только вопрос морали и нашего долга перед ветеранами и пострадавшими в войне, но и обязательное условие дальнейшего гармоничного развития финансовой системы и имплементации ею европейских правил. Внедрение стандартов ESG (Environment, Social, Governance) – одно из условий евроинтеграции, уже предусмотренное в программах с международными партнерами, в частности в Ukraine Facility. Развитие самой инклюзивной финансовой системы в мире – это не лозунг, а конкретные практические шаги. Мы одобрили Методические рекомендации по правилам инклюзивного предоставления финансовых услуг в учреждениях Украины и обязали банки и небанковские банки организовать не менее 50% своих отделений физически и информационно доступными. Далее – полноценная реинтеграция деоккупированных и прифронтовых регионов в экономическую жизнь страны и введение после одобрения парламентом соответствующего закона нового типа финансового учреждения – банка финансовой инклюзии.

Конечно, этот перечень не исчерпывающий, ведь мы почти каждый день сталкиваемся с новыми вызовами. Но и каждый день убеждаемся в исключительной готовности нашей финансовой системы быстро и креативно отвечать на эти вызовы. Сохранение устойчивости банковской системы – это не повод похвастаться перед международными партнерами и остановиться на достигнутом, это, прежде всего, эффективное средство для достижения главной цели банковской системы – быть прочной поддержкой для военной экономики и последующего масштабного послевоенного восстановления.