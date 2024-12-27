Голова НБУ окреслив п'ять пріоритетів в роботі на наступний рік

Голова Національного банку Андрій Пишний окреслив пріоритети в роботі банківського сектору на наступний рік. Про це він написав у своїй колонці для Delo.ua.

Першим пріоритетом Пишний вважає виконання вимог МВФ та інших зобов’язань перед партнерами, подальший рух євроінтеграційним вектором. Ключова передумова для подальшого пожвавлення бізнес-активності та зростання кредитного попиту — стабільна і прогнозована макроекономічна ситуація в країні. Ця ситуація в умовах війни передусім залежить від достатності та ритмічності міжнародної допомоги. Тож питання реалізації програм з МВФ та ЄС на думку голови НБУ є питанням виживання країни.

Другий пріоритет — подальше збереження стійкості системи для її здатності протистояти викликам та підтримувати економіку. Значна рентабельність банків дає їм змогу підтримувати високий рівень капіталу, від обсягів якого залежить потенціал кредитування та здатність протистояти загрозам.

Третій пріоритет — оновлення стратегії державних установ, які мають визначити своє місце, зважаючи на зміни умов. Кінцева мета для держаних банків — їх успішна приватизація. Потребують оновлення стратегічного бачення й оператори державних програм підтримки кредитування програма "Доступні кредити 5-7-9%" (Фонд розвитку підприємництва) та "єОселя" (Укрфінжитло).

Четвертий пріоритет — подальше виконання Стратегії з розвитку кредитування. Низка заходів стратегії вже виконана, передусім першочергові кроки з активізації кредитної підтримки банками пріоритетних галузей в умовах воєнного стану, зокрема енергетики. В межах спільного меморандуму банки з червня розпочали фінансування проєктів бізнесу на енергетичні потреби на понад 8 млрд грн, а обсяг валового портфеля кредитів з урахуванням їх погашення сягнув майже 6 млрд грн.

П’ятим і найважливішим пріоритетом Пишний вказав поглиблення фінансової інклюзії.

"Це не лише питання моралі та нашого боргу перед ветеранами та постраждалими у війні, а й обов’язкова умова для подальшого гармонійного розвитку фінансової системи та імплементації нею європейських правил. Упровадження стандартів ESG (Environment, Social, Governance) – одна з умов євроінтеграції, яка вже передбачена в програмах з міжнародними партнерами, зокрема в Ukraine Facility", — додав Пишний.

Голова НБУ зазначив, що вказаний перелік не є вичерпним, адже банківська система України під час війни щодня зіштовхується з новими викликами. Водночас вона готова швидко та креативно відповідати на ці виклики.