В Украине запустили программу кибердиагностики для бизнеса

Министерство цифровой трансформации Украины объявило о запуске новой программы безвозмездной кибердиагностики для бизнеса. Проект реализуется платформой Дія.Бизнес в сотрудничестве с партнерами и направлен на поддержку 500 малых и средних предприятий, работающих с персональными данными и имеющих цифровую инфраструктуру.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения было зафиксировано более пяти тысяч кибератак против Украины, однако благодаря киберспециалистам они не оказали влияния на обороноспособность государства.

"Однако сейчас враг меняет векторы атак и под ударом все чаще оказывается бизнес. Нам нужно усиливать киберустойчивость государства, искать быстрые и инновационные решения, которые помогут противостоять киберугрозам", - отметил он.

В рамках программы предприниматели смогут бесплатно воспользоваться одной из трех услуг:

Тест на проникновение, симулирующий потенциальные кибератаки для выявления уязвимостей цифровой инфраструктуры компании. Тест безопасности приложения, который поможет выявить потенциальные уязвимости и предоставит рекомендации по их устранению. Оценка уязвимостей информационной среды – комплексный анализ безопасности цифровой инфраструктуры компании.

Подать заявку можно на портале Дія.Бізнес.

"Подавайте заявки, это классная возможность для предпринимателей усилить киберзащиту, предусмотреть возможные атаки и быть готовыми отбить их", - добавил он.

Федоров добавил, что общий фонд программы от проекта USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины" - $1,5 миллиона.

Защита госучреждений от DDoS-атак

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины представила новые технические решения для защиты государственных учреждений от DDoS-атак. Они помогут в выявлении и блокировании разных типов киберугроз, а также в анализе трафика.

Представители Госспецсвязи продемонстрировали возможности программной продукции и сервисной поддержки компаний Radware и Akamai Technologies, развернутые в Государственном центре киберзащиты.

Эти решения обеспечивают эффективное обнаружение и блокировку различных типов киберугроз и расширенный мониторинг и анализ трафика.

"Новые решения киберзащиты от Госспецсвязи дадут государственным органам и организациям возможность стать более защищенными. Мы призываем коллег из госсектора по максимуму использовать эти возможности, чтобы более эффективно защищаться от вражеских кибератак", – отметил глава Госспецсвязи Юрий Мироненко.