Защититься от мошенников в Интернете: в Киеве появилась масштабная 3D-анимация

На самом большом светодиодном экране Европы, установленном на фасаде ТРЦ Gulliver, демонстрируют 3D-анимацию, напоминающую жителям столицы о базовых правилах кибергигиены.

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Торговый центр таким образом поддержал всеукраинскую информационно-образовательную кампанию по личной кибербезопасности, реализуемой CRDF Global в Украине при поддержке Государственного департамента США.

На экране можно увидеть базовые рекомендации, которые помогут украинцам защитить свои персональные данные в цифровую эпоху:

не работайте с чувствительными данными при подключении к публичному WiFi;

регулярно меняйте пароли, используя прописные и строчные буквы, цифры, символы;

проверяйте ссылки, по которым переходите (особенно короткие ссылки или полученные от незнакомых отправителей).

В рамках кампании в ТРЦ Gulliver также состоится офлайн-событие «Современные киберугрозы. Как защитить личные данные? Во время нее Виталий Якушев , CEO 10Guards и Трофим Бабич , координатор образовательного направления Кибербезопасность в Национальном университете Киево-Могилянская Академия, выступят с лекциями о базовых правилах кибергигиены, которые помогут сохранить свои данные онлайн.

Подробная информация и форма для регистрации по ссылке: https://bit.ly/4aLRtrG

Дополнительные материалы кампании

В рамках кампании доступны полезные материалы для повышения знаний по кибергигиене:

Подборка развлекательных образовательных видео, где рассказывают об основных правилах кибербезопасности.

Гайд , рассказывающий о защите персональных данных.

Интерактивная игра на сайте в формате эдьютейнмента для проверки и развития знаний по кибербезопасности.

Всеукраинская информационно-образовательная кампания по повышению осведомленности населения Украины относительно киберугроз и основных правил кибергигиены реализуется Представительством Фонда гражданских исследований и развития США в Украине при поддержке Государственного департамента США и при содействии Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины и МОН Украины, а также при информационной поддержки «Всеукраинской школы онлайн», ГС «Освіторія» и Киев Цифровой. Внедрение кампании происходит посредством коммуникационного агентства Kyifornia.

3D-ролик доступен по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1eXuc0PsroKi7mooErX3D4DyWnr_5sKUr?usp=sharing