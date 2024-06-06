Захистись від шахраїв в Інтернеті: в Києві зʼявилась масштабна 3D-анімація

На найбільшому світлодіодному екрані Європи, встановленому на фасаді ТРЦ Gulliver, демонструють 3D-анімацію, що нагадує жителям столиці про базові правила кібергігієни.

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Торговельний центр таким чином підтримав всеукраїнську інформаційно-освітню кампанію з особистої кібербезпеки, що реалізовує CRDF Global в Україні, за підтримки Державного департаменту США.

На екрані можна побачити базові рекомендації, які допоможуть українцям захистити свої персональні дані в цифрову епоху:

не працюйте з чутливими даними під час підключення до публічного WiFi;

регулярно змінюйте паролі, використовуючи великі та малі літери, цифри, символи;

перевіряйте посилання, за якими переходите (особливо короткі лінки, або отримані від незнайомих відправників).

У рамках кампанії в ТРЦ Gulliver також відбудеться офлайн-подія «Сучасні кіберзагрози. Як захистити особисті дані?». Під час неї Віталій Якушев, CEO 10Guards та Трохим Бабич, координатор освітнього напрямку «Кібербезпека» у Національному університеті «Києво-Могилянська Академія», виступлять з лекціями про базові правила кібергігієни, які допоможуть зберегти свої дані онлайн.

Детальна інформація та форма для реєстрації за посиланням: https://bit.ly/4aLRtrG

Додаткові матеріали кампанії

У межах кампанії доступні корисні матеріали для підвищення знань з кібергігієни:

Добірка розважальних освітніх відео, де розповідають про основні правила кібербезпеки.

Гайд , що розповідає про захист персональних даних.

Інтерактивна гра на сайті у форматі едьютейнмент для перевірки й розвитку знань з кібербезпеки.

Всеукраїнська інформаційно-освітня кампанія з підвищення рівня обізнаності населення України щодо кіберзагроз та основних правил кібергігієни реалізується Представництвом Фонду цивільних досліджень та розвитку США в Україні за підтримки Державного департаменту США та за сприяння Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України та МОН України, а також за інформаційної підтримки «Всеукраїнської школи онлайн», ГС «Освіторія» та Київ Цифровий. Впровадження кампанії відбувається за допомогою комунікаційної агенції Kyifornia.

3D-ролик доступний за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1eXuc0PsroKi7mooErX3D4DyWnr_5sKUr?usp=sharing