В Україні запустили програму кібердіагностики для бізнесу

Міністерство цифрової трансформації України оголосило про запуск нової програми безоплатної кібердіагностики для бізнесу. Проєкт реалізується платформою Дія.Бізнес у співпраці з партнерами та спрямований на підтримку 500 малих і середніх підприємств, які працюють з персональними даними та мають цифрову інфраструктуру.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення було зафіксовано понад п’ять тисяч кібератак проти України, проте завдяки кіберфахівцям вони не мали впливу на обороноздатність держави.

"Однак зараз ворог змінює вектори атак і під ударом дедалі частіше опиняється бізнес. Нам потрібно посилювати кіберстійкість держави, шукати швидкі та інноваційні рішення, які допоможуть протистояти кіберзагрозам", - зазначив він.

У рамках програми підприємці зможуть безкоштовно скористатися однією з трьох послуг:

Тест на проникнення, який симулює потенційні кібератаки для виявлення вразливостей цифрової інфраструктури компанії. Тест безпеки застосунку, що допоможе виявити потенційні вразливості та надасть рекомендації щодо їх усунення. Оцінка вразливостей інформаційного середовища - комплексний аналіз безпечності цифрової інфраструктури компанії.

Подати заявку можна на порталі Дія.Бізнес.

"Подавайте заявки, це класна можливість для підприємців посилити кіберзахист, передбачити можливі атаки й бути готовими їх відбити", - додав він.

Федоров додав, що загальний фонд програми від проєкту USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України" — $1,5 мільйона.

Захист держустанов від DDoS-атак

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України презентувала нові технічні рішення для захисту державних установ від DDoS-атак. Вони допоможуть у виявленні та блокуванні різних типів кіберзагроз, а також в аналізі трафіку.

Представники Держспецзв'язку продемонстрували можливості програмної продукції та сервісної підтримки компаній Radware та Akamai Technologies, що розгорнуті в Державному центрі кіберзахисту.

Ці рішення забезпечують ефективне виявлення та блокування різних типів кіберзагроз та розширений моніторинг і аналіз трафіку.

"Нові рішення кіберзахисту від Держспецзв'язку дадуть державним органам та організаціям можливість стати більш захищеними. Ми закликаємо колег з держсектору по максимуму використати ці можливості, щоб ефективніше захищатись від ворожих кібератак", – зазначив голова Держспецзв’язку Юрій Мироненко.