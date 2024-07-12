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- ІТ та Телеком
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В Україні запустили програму кібердіагностики для бізнесу
Міністерство цифрової трансформації України оголосило про запуск нової програми безоплатної кібердіагностики для бізнесу. Проєкт реалізується платформою Дія.Бізнес у співпраці з партнерами та спрямований на підтримку 500 малих і середніх підприємств, які працюють з персональними даними та мають цифрову інфраструктуру.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, з початку повномасштабного вторгнення було зафіксовано понад п’ять тисяч кібератак проти України, проте завдяки кіберфахівцям вони не мали впливу на обороноздатність держави.
"Однак зараз ворог змінює вектори атак і під ударом дедалі частіше опиняється бізнес. Нам потрібно посилювати кіберстійкість держави, шукати швидкі та інноваційні рішення, які допоможуть протистояти кіберзагрозам", - зазначив він.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
У рамках програми підприємці зможуть безкоштовно скористатися однією з трьох послуг:
- Тест на проникнення, який симулює потенційні кібератаки для виявлення вразливостей цифрової інфраструктури компанії.
- Тест безпеки застосунку, що допоможе виявити потенційні вразливості та надасть рекомендації щодо їх усунення.
- Оцінка вразливостей інформаційного середовища - комплексний аналіз безпечності цифрової інфраструктури компанії.
Подати заявку можна на порталі Дія.Бізнес.
"Подавайте заявки, це класна можливість для підприємців посилити кіберзахист, передбачити можливі атаки й бути готовими їх відбити", - додав він.
Федоров додав, що загальний фонд програми від проєкту USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України" — $1,5 мільйона.
Захист держустанов від DDoS-атак
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України презентувала нові технічні рішення для захисту державних установ від DDoS-атак. Вони допоможуть у виявленні та блокуванні різних типів кіберзагроз, а також в аналізі трафіку.
Представники Держспецзв'язку продемонстрували можливості програмної продукції та сервісної підтримки компаній Radware та Akamai Technologies, що розгорнуті в Державному центрі кіберзахисту.
Ці рішення забезпечують ефективне виявлення та блокування різних типів кіберзагроз та розширений моніторинг і аналіз трафіку.
"Нові рішення кіберзахисту від Держспецзв'язку дадуть державним органам та організаціям можливість стати більш захищеними. Ми закликаємо колег з держсектору по максимуму використати ці можливості, щоб ефективніше захищатись від ворожих кібератак", – зазначив голова Держспецзв’язку Юрій Мироненко.