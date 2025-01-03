Правительство в 2024 году привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах почти 640 млрд грн

В течение 2024 правительство Украины привлекло от размещения облигаций внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) на аукционах 497,81 млрд грн, 2,73 млрд долл. та 754,9 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Кроме того, Минфин в прошлом году направил на погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам 245,44 млрд грн, 2,48 млрд долл. и 918,3 млн евро.

Роловер вложений в ОВГЗ по итогам 2024 года составил 155% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу.

Портфель военных облигаций, принадлежащих физическим и юридическим лицам, на 1 января 2025 составил 171,4 млрд грн в эквиваленте, что вдвое больше по сравнению с 85,4 млрд грн на 1 января 2024 года.

"Второй год полномасштабной войны подряд мы прошли без эмиссионного финансирования. Рекордный объем привлечений правительства на внутреннем долговом рынке – почти 640 млрд грн в эквиваленте по сравнению с прошлогодними 566 млрд грн – вместе с мощной поддержкой международных партнеров дали возможность профинансировать дефицит бюджета" НБУ Андрей Пышный.

О государственных облигациях

Государственные облигации Украины делятся на облигации внутренних государственных займов Украины, облигации внешних государственных займов Украины, казначейские обязательства и целевые облигации внутренних государственных займов Украины.

Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, которые размещаются исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их нарицательной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.

Номинальная стоимость ОВГЗ составляет 1000 грн., также может быть определена в иностранной валюте.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины за весь 2024 год продал на межбанковском валютном рынке 34,95 млрд долларов, а купил – всего 126 млн долларов. Чистая продажа составила 34,82 млрд долларов, свидетельствуют данные регулятора.

Напомним, в декабре Украина получила более 9,2 млрд долларов внешней бюджетной помощи, что явилось самым большим месячным показателем в истории страны.