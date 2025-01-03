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Правительство в 2024 году привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах почти 640 млрд грн

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам направлено 245 437,9 млн грн
Всего за военное состояние было привлечено почти 1 458 млрд грн.

В течение 2024 правительство Украины привлекло от размещения облигаций внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) на аукционах 497,81 млрд грн, 2,73 млрд долл. та 754,9 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Кроме того, Минфин в прошлом году направил на погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам 245,44 млрд грн, 2,48 млрд долл. и 918,3 млн евро.

Роловер вложений в ОВГЗ по итогам 2024 года составил 155% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу.

Портфель военных облигаций, принадлежащих физическим и юридическим лицам, на 1 января 2025 составил 171,4 млрд грн в эквиваленте, что вдвое больше по сравнению с 85,4 млрд грн на 1 января 2024 года.

"Второй год полномасштабной войны подряд мы прошли без эмиссионного финансирования. Рекордный объем привлечений правительства на внутреннем долговом рынке – почти 640 млрд грн в эквиваленте по сравнению с прошлогодними 566 млрд грн – вместе с мощной поддержкой международных партнеров дали возможность профинансировать дефицит бюджета" НБУ Андрей Пышный.

О государственных облигациях

Государственные облигации Украины делятся на облигации внутренних государственных займов Украины, облигации внешних государственных займов Украины, казначейские обязательства и целевые облигации внутренних государственных займов Украины.

Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, которые размещаются исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их нарицательной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.

Номинальная стоимость ОВГЗ составляет 1000 грн., также может быть определена в иностранной валюте.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины за весь 2024 год продал на межбанковском валютном рынке 34,95 млрд долларов, а купил – всего 126 млн долларов. Чистая продажа составила 34,82 млрд долларов, свидетельствуют данные регулятора.

Напомним, в декабре Украина получила более 9,2 млрд долларов внешней бюджетной помощи, что явилось самым большим месячным показателем в истории страны.

Автор:
Ольга Опенько