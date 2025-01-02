НБУ продал в декабре рекордный объем долларов

Национальный банк Украины за весь 2024 год продал на межбанковском валютном рынке 34,95 млрд долларов, а купил – всего 126 млн долларов. Чистая продажа составила 34,82 млрд долларов, свидетельствуют данные регулятора.

Больше всего было израсходовано из резервов в декабре – 5,28 млрд долларов, тогда как куплено всего 0,4 млн долларов.

Как отмечает первый заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, объем проданной валюты в декабре является рекордным месячным показателем в истории Украины.

Регулятор опубликовал данные о валютных интервенциях за прошлый год. Скриншот с сайта НБУ

Кроме последнего месяца года, высокие продажи валюты были также зафиксированы в мае, июле, сентябре и октябре – 3,07 млрд, 3,32 млрд, 3,21 млрд и 3,43 млрд долларов соответственно в эквиваленте. Речь идет именно о чистой продаже (разнице между продажей и покупкой). Меньше всего было продано валюты в феврале – 1,51 млрд долларов.

Как менялся курс доллара в Украине в 2024 году?

Официальный курс гривны падал по отношению к доллару в течение всего года – с 38,002 грн по состоянию на 1 января до 42,039 грн по состоянию на 31 декабря. Рост за год произошел на 10,6%.

Интересен факт, что именно 31 декабря официальный курс американской валюты в Украине впервые преодолел отметку в 42 гривны.

Официальный доллар подорожал до рекордной отметки 31 декабря 2024 года. Скриншот с сайта НБУ

На сегодня, 2 января, официальный курс гривны по отношению к доллару установлен на уровне 41,97 грн/$.

Каково состояние международных резервов Украины?

Информации об объеме международных резервов по состоянию на 1 января 2025 еще нет. Последние доступные данные – за 1 декабря 2024 года. Тогда они составляли 39,92 млрд долларов.

Наибольшие объемы были в марте, апреле, августе и ноябре.

Информация о резервах Украины по состоянию на начало 2025 года еще не обнародована. Скриншот с сайта НБУ

В разрезе валют традиционно преобладает доллар.

Практически весь объем резервов хранится в американской валюте. Скриншот с сайта НБУ

Напомним, в декабре Украина получила более 9,2 млрд долларов внешней бюджетной помощи, что стало самым большим месячным показателем в истории страны.