Официальный курс доллара впервые в истории превысил 42 грн.

Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 31 декабря, впервые в истории пересек отметку в 42 грн и составил 42,0390 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

За 2024 год девальвация гривны к доллару составила 9,6%, а к евро – 3,9%

Вместе с тем курс евро на вторник регулятор установил на уровне 43,9266, что не является его максимальным значением, которое составило 44,6860 грн за евро 15 июля.

Отметим, что в госбюджете на 2025 год Кабмин заложил среднегодовой курс 45,0 грн за доллар (в 2024 году средний курс был установлен на уровне 40,8 грн/долл.).

Добавим, что в ноябре доллар на межбанке подорожал на 0,7% – с 41,28 до 41,595 грн. На наличном рынке доллар прибавил 30 коп. за месяц и достиг отметки 41,90 грн. Ноябрь для валютного рынка Украины оказался девальвационным, подтвердив традиционную историческую тенденцию.

За последние 14 лет (с 2010 года) всего 3 раза в ноябре фиксировалось ослабление доллара, все остальные годы гривна девальвировала.

"Базовый сценарий на декабрь – 42,5 грн/долл. как ориентир с возможным временным достижением отметки 43 грн. Если смотреть с точки зрения рыночных реалий, модельная оценка курса – 45 грн/долл. Но в условиях "управляемой гибкости" и пристального внимания со стороны эти модели и правила, к сожалению, не работают", – рассказывал Delo.ua финансовый аналитик Андрей Шевчишин.



