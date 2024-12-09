Доллар по 42,5 гривны и мягкая девальвация. Чего ожидать от валютного рынка к концу 2024 года?

В декабре вполне возможны курсовые всплески до 43 грн/долл. Но выше этой границы НБУ гривну вряд ли отпустит.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

В ноябре доллар на межбанке подорожал на 0,7% – с 41,28 до 41,595 грн. На наличном рынке доллар прибавил 30 коп. за месяц и достиг отметки 41,90 грн. Ноябрь для валютного рынка Украины оказался девальвационным, подтвердив традиционную историческую тенденцию. Напомню, что за последние 14 лет (с 2010 года) только 3 раза в ноябре фиксировалось ослабление доллара, все остальные годы девальвировала гривна.

Между тем, тенденции валютного рынка и его настроения были смешанными.

Курсовые итоги ноября: спрос все еще на максимуме

Если подводить итоги ноября, имеем следующие результаты: среднедневной безналичный спрос на межбанке вырос на 0,4% до 295,5 млн долл., предложение валюты увеличилось на 8,5% до 253,7 млн долл.

Таким образом, чистое отрицательное сальдо ежедневных торговых операций снизилось почти на треть до 41,8 млн долл. Такое улучшение произошло благодаря усилению аграрного экспорта, снизился импорт, в том числе за счет ввоза льготных энерготоваров. По оперативным данным Государственной таможенной службы, в ноябре в госбюджет поступило 51 млрд грн таможенных платежей, что на 3 млрд грн меньше, чем за прошлый месяц.

Частично спрос перешел на наличный рынок в результате усиления регулирования p2p-переводов. Также часть предложения валюты вышло на продажу от бизнеса, закрывающего свои энергетические потребности в связи с блекаутами и в ожидании повышения налогов.

Среднедневный наличный спрос населения в ноябре остался без изменений – 112,4 млн. долл. , в то время как предложение упало на 0,9% до 56,5 млн долл. Таким образом, чистое отрицательное сальдо ежедневных операций населения с наличными выросло до исторического максимума 56,5 млн долл.

Украинцы под инфляционным давлением все больше опираются на валюту как на инструмент защиты сбережений. Это, в частности, подтверждает спрос на валютные депозиты и валютные ОВГЗ .

Девальвационные ожидания несколько притормозили продажу валюты в первой половине ноября. Впрочем, ближе к концу месяца украинцы активно продавали валюту из-за растущих затратами на "черную пятницу", энергетические нужды и другие товары. В то же время в течение ноября были существенные погашения гривневых ОВГЗ, которые дали возможность населению не тратить лишнюю валюту для текущих потребностей.

Благодаря смещению баланса на рынке валютные интервенции НБУ за ноябрь сократились на 20% до 2,73 млрд долл. Кроме того, поступление финансирования от партнеров в размере 6,67 млрд долл. дало НБУ возможность сдерживать избыточные колебания курса.

Прогноз на декабрь: ослабление гривны продолжится

Декабрь в исторической ретроспективе – месяц со смешанными тенденциями на валютном рынке.

После визита МВФ в Украину НБУ позволил гривне несколько ослабеть. Может показаться, что была достигнута соответствующая договоренность между фондом и украинской властью.

В частности, в декабре в Украину должны поступить 8,5 млрд долл. внешнего финансирования, а значит, при девальвации имеем дополнительные 8,5 млрд грн в бюджете. Плановые поступления из-за границы на 2025 год в объеме 38 млрд долл. вместе с доведением доллара до 45 гривен – это дополнительные 133 млрд грн в бюджет только из-за переоценки курса.

Инфляционная обстановка требует переоценки стоимости доллара, поскольку складывается ситуация, при которой товары за рубежом стоят меньше, чем эти товары в Украине, номинированные в долларах. Следовательно, формируются негативные обстоятельства для украинского бизнеса и положительные для импорта, что приводит к перекосам в платежном балансе.

Помимо этого, декабрь – месяц рекордных бюджетных выплат. Но все средства распорядители не могут реализовать, так что часть будет заморожена, в том числе в валюте. Частично эти "сливки", полученные от девальвации, и рекордные бюджетные расходы будут компенсированы новыми налоговыми сборами.

Энергетические проблемы после очередных обстрелов инфраструктуры формируют дополнительное давление на экономическую активность. Спрос на валюту со стороны населения также остается рекордным, и эта тенденция, скорее всего, сохранится.

При выходе из горячей фазы войны Украина будет нуждаться в масштабных инвестициях для восстановления. Но привлечь эти средства невозможно без перехода к нормальному валютному регулированию. Потому что никто не даст денег, если не будет гарантий вывода инвестиций. Следовательно, в перспективе следует ожидать снятия ограничений и существенного оттока капитала. И чем дешевле будет гривна, тем проще пройдет этот процесс.

Следовательно, НБУ продолжит мягкое ослабление курса, сглаживая колебания и сохраняя контроль над рынком.