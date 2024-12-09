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Доллар по 42,5 гривны и мягкая девальвация. Чего ожидать от валютного рынка к концу 2024 года?
В декабре вполне возможны курсовые всплески до 43 грн/долл. Но выше этой границы НБУ гривну вряд ли отпустит.
В ноябре доллар на межбанке подорожал на 0,7% – с 41,28 до 41,595 грн. На наличном рынке доллар прибавил 30 коп. за месяц и достиг отметки 41,90 грн. Ноябрь для валютного рынка Украины оказался девальвационным, подтвердив традиционную историческую тенденцию. Напомню, что за последние 14 лет (с 2010 года) только 3 раза в ноябре фиксировалось ослабление доллара, все остальные годы девальвировала гривна.
Между тем, тенденции валютного рынка и его настроения были смешанными.
Курсовые итоги ноября: спрос все еще на максимуме
Если подводить итоги ноября, имеем следующие результаты: среднедневной безналичный спрос на межбанке вырос на 0,4% до 295,5 млн долл., предложение валюты увеличилось на 8,5% до 253,7 млн долл.
Частично спрос перешел на наличный рынок в результате усиления регулирования p2p-переводов. Также часть предложения валюты вышло на продажу от бизнеса, закрывающего свои энергетические потребности в связи с блекаутами и в ожидании повышения налогов.
Среднедневный наличный спрос населения в ноябре остался без изменений – 112,4 млн. долл., в то время как предложение упало на 0,9% до 56,5 млн долл. Таким образом, чистое отрицательное сальдо ежедневных операций населения с наличными выросло до исторического максимума 56,5 млн долл.
Украинцы под инфляционным давлением все больше опираются на валюту как на инструмент защиты сбережений. Это, в частности, подтверждает спрос на валютные депозиты и валютные ОВГЗ .
Благодаря смещению баланса на рынке валютные интервенции НБУ за ноябрь сократились на 20% до 2,73 млрд долл. Кроме того, поступление финансирования от партнеров в размере 6,67 млрд долл. дало НБУ возможность сдерживать избыточные колебания курса.
Прогноз на декабрь: ослабление гривны продолжится
Декабрь в исторической ретроспективе – месяц со смешанными тенденциями на валютном рынке.
После визита МВФ в Украину НБУ позволил гривне несколько ослабеть. Может показаться, что была достигнута соответствующая договоренность между фондом и украинской властью.
Инфляционная обстановка требует переоценки стоимости доллара, поскольку складывается ситуация, при которой товары за рубежом стоят меньше, чем эти товары в Украине, номинированные в долларах. Следовательно, формируются негативные обстоятельства для украинского бизнеса и положительные для импорта, что приводит к перекосам в платежном балансе.
Помимо этого, декабрь – месяц рекордных бюджетных выплат. Но все средства распорядители не могут реализовать, так что часть будет заморожена, в том числе в валюте. Частично эти "сливки", полученные от девальвации, и рекордные бюджетные расходы будут компенсированы новыми налоговыми сборами.
Энергетические проблемы после очередных обстрелов инфраструктуры формируют дополнительное давление на экономическую активность. Спрос на валюту со стороны населения также остается рекордным, и эта тенденция, скорее всего, сохранится.
При выходе из горячей фазы войны Украина будет нуждаться в масштабных инвестициях для восстановления. Но привлечь эти средства невозможно без перехода к нормальному валютному регулированию. Потому что никто не даст денег, если не будет гарантий вывода инвестиций. Следовательно, в перспективе следует ожидать снятия ограничений и существенного оттока капитала. И чем дешевле будет гривна, тем проще пройдет этот процесс.
Следовательно, НБУ продолжит мягкое ослабление курса, сглаживая колебания и сохраняя контроль над рынком.