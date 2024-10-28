Гривна держит позиции. Что будет с курсом в преддверии заседания монетарного комитета НБУ

Гривна продолжает удерживать свои позиции, но ускорение инфляции и возможный пересмотр учетной ставки будут существенно влиять на курс валют в конце октября.

Несколько повышенный спрос на валюту из-за сезонных факторов и больших объемов погашения старых выпусков ОВГЗ сохраняется на валютном рынке в течение всего последнего месяца. Но наличный курс доллара при этом не выходит из диапазона 41,40-41,50 грн/$ благодаря активной поддержке гривны на межбанковском рынке со стороны НБУ.

Как менялся курс доллара в течение недели с 21 по 25 октября

Неделя на валютном рынке Украины началась с роста курса доллара. На торгах понедельника, стартовавших котировками на уровне 41,25 грн/$ , курс за день вырос до максимальных отметок с конца августа, а последние соглашения первой сессии недели закрывались котировками 41,35 грн/$.

Торги вторника отмечались повышенным спросом, частично спровоцированным ростом курса в понедельник, но во второй половине дня он был полностью исчерпан. Так что гривна в последние полтора часа сессии вторника начала динамично укрепляться и на момент закрытия торгов сделки заключались на уровнях 41,20 грн/$.

В последующие два дня диапазон курсовых колебаний на ВРУ резко сократился до 5 копеек, а объем торгов снизился с примерно $195 млн в начале недели до $180-183 в среду и четверг. Торги в пятницу проходили достаточно активно, а котировки большую часть дня находились в диапазоне 41,28-41,32 грн/$. Последние сделки недели заключались на уровне 41,30 грн/$.

Наличный курс отреагировал на курсовой всплеск в начале недели очень слабо. Разница между официальным и наличным курсом из-за роста первого сократилась до 0,4%, но стоимость американского доллара в наиболее конкурентном сегменте наличного рынка не вышла за пределы 41,50-41,52 грн/$ .

Хотя спрос на иностранную валюту со стороны населения остается повышенным в течение всего месяца, средненедельный показатель чистой покупки наличной валюты украинцами в октябре составил около $290 млн. Это примерно на $100 млн больше, чем в аналогичные недели сентября.

Каким будет курс доллара с 28 октября по 3 ноября.

На этой неделе можно ожидать большей курсовой волатильности во всех сегментах рынка. В первую очередь, конечно, на ВРУ, который является драйвером курсообразующих процессов. Повышенный спрос на валюту в середине недели будет провоцироваться массовыми выплатами зарплат украинцам.

По статистике, украинцы только в банковских приложениях в первые дни месяца покупают до $50 млн в день, что в 2-3 раза больше средних показателей в другие дни месяца. Вторым важным фактором станет плановое заседание комитета по монетарной политике НБУ и принятие решения по учетной ставке.

Ускорение инфляции этой осенью, что происходит несколько более высокими, чем прогнозировалось, темпами, может повлиять на настроения членов комитета. И хотя по базовому прогнозу ставка останется на текущем уровне, нельзя исключать, что ее решат немного повысить. В таком случае гривна получит серьезный импульс поддержки.

Но в любом случае, на фоне ускоренной инфляции вес валютного курса как стабилизирующего элемента, учитывая ожидания экономических агентов, растет. Поэтому Национальный банк продолжит оказывать усиленную поддержку гривне, не допуская чрезмерных курсовых колебаний.

На этой неделе следует ожидать умеренного роста объема торгов на межбанке и увеличения объемов валютных интервенций регулятора. При этом прогнозные котировки на ВРУ в течение недели будут находиться в диапазоне 41,1-41,5 грн/$ . На наличном рынке можно ожидать умеренного роста курса в середине недели, но волатильность в этом сегменте рынка будет меньше.