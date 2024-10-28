Гривня тримає позиції. Що буде з курсом напередодні засідання монетарного комітету НБУ

Гривня продовжує утримувати свої позиції, але прискорення інфляції та можливий перегляд облікової ставки суттєво впливатиму на курс валют наприкінці жовтня.

Дещо підвищений попит на валюту через сезонні чинники та великі обсяги погашення старих випусків ОВДП зберігається на валютному ринку протягом всього останнього місяця. Але готівковий курс долара при цьому не виходить з діапазону 41,40-41,50 грн/$ завдяки активній підтримці гривні на міжбанківському ринку з боку НБУ.

Як змінювався курс долара протягом тижня з 21 по 25 жовтня

Тиждень на валютному ринку України почався зі зростання курсу долара. На торгах понеділка, що стартували котируваннями на рівні 41,25 грн/$ , курс протягом дня зріс до максимальних позначок від кінця серпня, а останні угоди першої сесії тижня закривалися котируваннями 41,35 грн/$.

Торги вівторка відзначалися підвищеним попитом, який був частково спровокований зростанням курсу в понеділок, але у другій половині дня він був повністю вичерпаний. Тож гривня в останні півтори години сесії вівторка почала динамічно зміцнюватися і на момент закриття торгів угоди укладалися на рівнях 41,20 грн/$.

В наступні два дні діапазон курсових коливань на ВРУ різко скоротився до 5 копійок, а обсяг торгів знизився з приблизно $195 млн на початку тижня до $180-183 у середу та четвер. Торги у п’ятницю проходили доволі активно, а котирування більшу частину дня знаходилися в діапазоні 41,28-41,32 грн/$. Останні угоди тижня укладалися на рівні 41,30 грн/$ .

Готівковий курс відреагував на курсовий сплеск початку тижня дуже слабко. Різниця між офіційним та готівковим курсом через зростання першого скоротилася до 0,4%, але вартість американського долара в найбільш конкурентному сегменті готівкового ринку не вийшла за межі 41,50-41,52 грн/$ .

Хоча попит на іноземну валюту з боку населення залишається підвищеним протягом всього місяця, середньотижневий показник чистої купівлі готівкової валюти українцями у жовтні становив близько $290 млн. Це приблизно на $100 млн більше, ніж в аналогічні тижні вересня.

Яким буде курс долара з 28 жовтня по 3 листопада

Цього тижня можна очікувати на більшу курсову волатильність в усіх сегментах ринку. Насамперед звісно, на ВРУ, який є драйвером курсоутворюючих процесів. Підвищений попит на валюту в середині тижня буде провокуватися масовими виплатами зарплат українцям.

За статистикою, українці тільки у банківських застосунках у перші дні місяця купують до $50 млн на день, що у 2-3 рази більше за середні показники в інші дні місяця. Другим важливим фактором буде планове засідання комітету з монетарної політики НБУ та ухвалення рішення по обліковій ставці.

Прискорення інфляції цієї осені, що відбувається дещо вищими, ніж прогнозувалося, темпами, може вплинути на настрої членів комітету. І хоча за базовим прогнозом ставка залишиться на поточному рівні, не можна виключати, що її вирішать трохи підвищити. В такому випадку гривня отримає серйозний імпульс підтримки.

Та у будь-якому разі, на фоні прискореної інфляції вага валютного курсу, як стабілізуючого елемента з огляду на очікування економічних агентів, зростає. Тому Національний банк продовжить здійснювати підсилену підтримку гривні, не допускаючи надмірних курсових коливань.

Цього тижня варто очікувати на помірне зростання обсягу торгів на міжбанку та збільшення обсягів валютних інтервенцій регулятора. При цьому прогнозні котирування на ВРУ протягом тижня будуть знаходитися в діапазоні 41,1-41,5 грн/$ . На готівковому ринку можна очікувати помірного зростання курсу в середині тижня, але волатильність у цьому сегменті ринку буде меншою.