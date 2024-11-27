В Украину завезли рекордный с 2013 года объем наличной валюты

По данным Национального банка Украины, за январь-октябрь 2024 года банки ввезли в Украину наличную валюту на сумму $12,88 млрд, что на 81,4% больше, чем за тот же период 2023 года, пишет Интерфакс-Украина.

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Ввоз наличной валюты за этот период является рекордным показателем с 2013 года, больше он был только за 10 месяцев 2012 года — эквивалент $16,81 млрд.

В частности, за октябрь банки ввезли в Украину эквивалент $1,68 млрд по сравнению с $1,30 млрд в сентябре и $1,09 млрд в августе.

Доллар или евро: какую валюту ввозили

По статистическим данным, в октябре 68,3% ввозимой наличной валюты пришлось на доллары, а 31,6% — на евро.

По итогам 10 месяцев доли составили 73,7% и 26,1% соответственно.

Поставки долларов в октябре выросли незначительно по сравнению с сентябрем – с $1,08 млрд до $1,15 млрд. В то же время ввоз евро почти удвоился, увеличившись с $229,6 млн до $531,7 млн.

Delo.ua ранее писало, что Нацбанк внес изменения в валютные ограничения. Их цель – с одной стороны поддержать международное сотрудничество в сфере внешней торговли, а также международные проекты и программы по технической помощи. С другой – усилить дисциплину соблюдения валютных ограничений.



