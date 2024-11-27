В Україну завезли рекордний з 2013 року обсяг готівкової валюти

За даними Національного банку України, за січень-жовтень 2024 року банки ввезли в Україну готівкової валюти на суму $12,88 млрд, що на 81,4% більше, ніж за той самий період 2023 року, пише Інтерфакс-Україна.

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Ввезення готівкової валюти за цей період є рекордним показником з 2013 року, більшим воно було тільки за 10 місяців 2012 року - еквівалент $16,81 млрд.

Зокрема, за жовтень банки ввезли в Україну еквівалент $1,68 млрд порівняно з $1,30 млрд у вересні та $1,09 млрд в серпні.

Долар чи євро: яку валюту ввозили

За статистичними даними, у жовтні 68,3% ввезеної готівкової валюти припало на долари, а 31,6% — на євро.

За підсумками 10 місяців частки склали 73,7% та 26,1% відповідно.

Поставки доларів у жовтні зросли незначно порівняно з вереснем — з $1,08 млрд до $1,15 млрд. Водночас ввезення євро майже подвоїлося, збільшившись з $229,6 млн до $531,7 млн.

Delo.ua раніше писало, що Нацбанк вніс зміни до валютних обмежень. Їхня мета - з одного боку підтримати міжнародну співпрацю у сфері зовнішньої торгівлі, а також міжнародні проєкти й програми з технічної допомоги. З іншого – посилити дисципліну дотримання валютних обмежень.



