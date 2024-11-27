НБУ вводить в обіг пам’ятну монету "Українська бавовна. БТР-4Е Буцефал": як вона виглядає

Сьогодні, 27 листопада 2024 року, Національний банк України вводить в обіг третю пам’ятну монету номіналом 5 гривень, присвячену українській зброї та її творцям, "Українська бавовна. БТР-4Е "Буцефал".

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що БТР-4Е "Буцефал" – бойова броньована машина, що поєднує в собі високий рівень захисту, потужне озброєння та відмінну мобільність.

Її історія розпочалась у 2003 році, коли українські конструктори поставили собі за мету створити бронетранспортер нового покоління та успішно впоралися з цим завданням.

Наразі сили оборони України використовують БТР-4Е "Буцефал" у численних військових операціях, боронячи незалежність України.

Як виглядає пам’ятна монета?

Основне зображення аверсу – стилізований здиблений кінь, змодельований із броньованих пластин, що склепані між собою.

"Образ коня – своєрідна паралель з легендарним Буцефалом Олександра Македонського. Він символізує вірність, нестримну волю та безстрашність перед ворогом", - підкреслюють у регуляторі.

На реверсі зображено сучасний український бронетранспортер під час ведення вогню з бойового модуля, що є на озброєнні бронемашини. Угорі – напис БТР-4, виконаний зі склепаних пластин, що утворюють літери і цифру.

Монета виготовлена з нейзильберу, її номінал – 5 гривень, тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Як придбати монету?

Як повідомляють у Нацбанку, пам’ятну монету "Українська бавовна. "БТР-4Е "Буцефал"" можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 11 грудня 2024 року, а також у банків-дистриб’юторів.

Про початок реалізації можна дізнатися на сайтах інтернет-магазину НБУ та банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, влітку НБУ ввів в обіг пам’ятну монету нумізматичної серії "Збройні Сили України", що вшановує українську зброю та її творців – "Українська бавовна. Лелека-100".