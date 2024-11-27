НБУ вводит в обращение памятную монету "Українська бавовна. БТР-4Е Буцефал": как она выглядит

Сегодня, 27 ноября 2024 года, Национальный банк Украины вводит в обращение третью памятную монету номиналом 5 гривен, посвященную украинскому оружию и его создателям, "Українська бавовна. БТР-4Е Буцефал".

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что БТР-4Е "Буцефал" – боевая бронированная машина, объединяющая высокий уровень защиты, мощное вооружение и отличную мобильность.

Ее история началась в 2003 году, когда украинские конструкторы поставили своей целью создать бронетранспортер нового поколения и успешно справились с этой задачей.

В настоящее время силы обороны Украины используют БТР-4Е "Буцефал" в многочисленных военных операциях, защищая независимость Украины.

Как выглядит памятная монета?

Основное изображение аверса – стилизованная вздыбленная лошадь, смоделированная из склеенных между собой бронированных пластин.

"Образ лошади – своеобразная параллель с легендарным Буцефалом Александра Македонского. Он символизирует верность, безудержную свободу и бесстрашие перед врагом", — подчеркивают в регуляторе.

На реверсе изображен современный украинский бронетранспортер во время ведения огня из боевого модуля на вооружении бронемашины. Вверху – надпись БТР-4, выполненная из склепанных пластин, образующих буквы и цифру.

Монета изготовлена из нейзильбера, ее номинал – 5 гривен, тираж – до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

Как приобрести монету?

Как сообщают в Нацбанке, памятную монету "Українська бавовна. БТР-4Е Буцефал" можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 11 декабря 2024 года, а также у банков-дистрибьюторов.

О начале реализации можно узнать на сайтах интернет-магазина НБУ и банков-дистрибьюторов.

Напомним, летом НБУ ввел в обращение памятную монету нумизматической серии "Вооруженные Силы Украины", которая чествует украинское оружие и его создателей — "Українська бавовна. Лелека-100".