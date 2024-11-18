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Нацбанк выпустил новую памятную монету к столетию "Украинского Радио": как она выглядит
15 ноября 2024 года в Национальном академическом театре оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко презентовали новую памятную монету "100 лет со времени основания "Украинского Радио"", посвященную столетию радиостанции.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметил заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан, на протяжении своей истории "Украинское Радио" переживало разные периоды, в частности, времена репрессий, Вторую мировую войну и провозглашение независимости Украины в 1991 году. Однако при любых обстоятельствах радиопередачи продолжали выходить на украинском языке.
По его словам, сегодня, в условиях российской агрессии, Украинское Радио является важной составляющей информирования общества, достигая каждого уголка Украины, помогая отстаивать национальную самобытность и противодействовать враждебной пропаганде.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Именно поэтому мы решили посвятить новую памятную монету "100 лет со времени основания "Украинского Радио"" старейшему украинскому вещателю, который получил доверие поколений слушателей и стал настоящим стратегическим вещателем, надежным источником информации и информирующей платформой для единения украинцев, которая информирует, развлекает, обучает и консолидирует граждан как внутри страны, так и за ее пределами", — сообщил он.
Как выглядит памятная монета в честь "Украинского радио"
На аверсе памятной монеты "100 лет со времени основания Украинского Радио" в центре композиции расположен малый Государственный Герб Украины, вокруг которого многократно повторяется фраза "Говорит Киев", что акцентирует внимание на исторической и современной роли Киева как центра коммуникации.
Этот элемент также отражает стилизованный фрагмент линии столкновения и распространения радиоволн над оккупированными территориями, что символизирует важность Украинского Радио в отстаивании национальной самобытности и противодействии враждебной пропаганде.
Вверху можно увидеть надпись "Украина", слева – номинал 5 с графическим символом гривны ₴ (горизонтально), год чеканки – 2024 (вертикально), ниже – логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.
На реверсе монеты стилизованно изображено распространение радиоволн, источником которых является точка над буквой "i" в слове "радио". Эта буква изображена в виде своеобразной мачты, что символизирует идентификацию именно "Украинского Радио".
Под композицией размещена надпись "УКРАИНСКОЕ / РАДИО 1924", что означает год основания крупнейшей радиосети Украины.
Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.
Скульптор – Анатолий Демяненко.
О реализации монеты
Памятная монета "100 лет со времени основания Украинского Радио" введена в обращение 15 ноября 2024 года. Она имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед". Тираж – 50 000 штук в сувенирной упаковке.
Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 26 ноября 2024 года, а также у банков-дистрибьюторов (список которых указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка).
Более подробная информация о начале реализации будет опубликована на официальных сайтах интернет-магазина НБУ и банков-дистрибьюторов.
Напомним, недавно регулятор презентовал новую памятную монету "Парламентаризм", посвященную Верховной Раде.