Нацбанк випустив нову пам’ятну монету до сторіччя "Українського Радіо": як вона виглядає

15 листопада 2024 року у Національному академічному театрі опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка презентували нову пам’ятну монету "100 років із часу заснування "Українського Радіо"", присвячену сторіччю радіостанції.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан, протягом своєї історії "Українське Радіо" переживало різні періоди, зокрема часи репресій, Другу світову війну та проголошення незалежності України у 1991 році. Однак за будь-яких обставин радіопередачі продовжували виходити українською мовою.

Нацбанк випустив нову пам’ятну монету. Фото: Пресслужба НБУ

За його словами, сьогодні, в умовах російської агресії, "Українське Радіо" є важливою складовою інформування суспільства, досягаючи кожного куточка України, допомагаючи відстоювати національну самобутність та протидіяти ворожій пропаганді.

"Саме тому ми вирішили присвятити нову пам’ятну монету "100 років із часу заснування "Українського Радіо"" найстаршому українському мовнику, який здобув довіру поколінь слухачів і став справжнім стратегічним мовником, надійним джерелом інформації та платформою для єднання українців, яка інформує, розважає, навчає та консолідує громадян як всередині країни, так і за її межами", - повідомив він.

Як виглядає пам’ятна монета на честь "Українського радіо"

На аверсі пам’ятної монети "100 років із часу заснування "Українського Радіо"" в центрі композиції розташований малий Державний Герб України, навколо якого багаторазово повторюється фраза "Говорить Київ", що акцентує увагу на історичній та сучасній ролі Києва як центру комунікації.

Цей елемент також відображає стилізований фрагмент лінії зіткнення й поширення радіохвиль над окупованими територіями, що символізує важливість "Українського Радіо" у відстоюванні національної самобутності та протидії ворожій пропаганді.

Угорі можна побачити напис "Україна", ліворуч – номінал 5 з графічним символом гривні ₴ (горизонтально), рік карбування – 2024 (вертикально), нижче – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети стилізовано зображено поширення радіохвиль, джерелом яких є крапка над літерою "і" у слові "радіо". Ця літера зображена у вигляді своєрідної щогли, що символізує ідентифікацію саме "Українського Радіо".

Під композицією розміщено напис УКРАЇНСЬКЕ / РАДІО 1924, що означає рік заснування найбільшої радіомережі України.

Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Скульптор – Анатолій Демяненко.

Про реалізацію монети

Пам’ятна монета "100 років із часу заснування "Українського Радіо"" введена в обіг 15 листопада 2024 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед". Тираж – 50 000 штук у сувенірному пакованні.

Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 26 листопада 2024 року, а також у банків-дистриб’юторів (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку).

Детальніша інформація про початок реалізації буде опублікована на офіційних сайтах інтернет-магазину НБУ та банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, нещодавно регулятор презентував нову пам’ятну монету "Парламентаризм", яка присвячена Верховній Раді.