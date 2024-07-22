Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету, посвященную украинскому беспилотнику

22 июля 2024 года Национальный банк Украины ввел в обращение вторую памятную монету нумизматической серии "Вооруженные Силы Украины", которая чествует украинское оружие и его создателей — "Украинская бавовна. Лелека-100".

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В Нацбанке отмечают, что она посвящена многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Лелека-100", разработанному украинской компанией DeViRo и с 2021 года официально принятому на вооружение Вооруженных Сил Украины.

"С тех пор БпАК "Лелека-100" обеспечивает эффективную поддержку оборонных операций и стал незаменимым инструментом для ведения воздушной разведки, корректировки огня артиллерии и т.д.", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как выглядит памятная монета

На аверсе монеты смоделировано стилизованное изображение с монитора управления полетом беспилотника "Лелека-100", где на степных дорогах изображены обнаруженные вражеские цели – танки.

Изображение: Нацбанк Украины

В центре – абрис планера комплекса, воплощающий технологический прогресс и инновационный потенциал Украины.

На реверсе изображен планер разведывательного комплекса в полете. Над ним – стилизованный абрис птицы аиста, символизирующий мир и спокойствие, обеспечиваемые благодаря бдительности "Лелека-100".

В нижней части композиции вид земной поверхности с условной схемой визуального исследования маршрута полета беспилотника, отражающего стратегическое видение и планирование. Стилизованная вертикальная и горизонтальная шкалы символизируют способность комплекса определять координаты целей и корректировать огонь артиллерии.

Номинал монеты – 5 гривен, тираж – до 75 000 штук.

Как можно приобрести монету

В Нацбанке отмечают, что с 23 июля памятную монету "Украинская бавовна. Лелека-100" можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Реализация памятной монеты "Украинская бавовна. Лелека-100" банками-дистрибьюторами, перечень которых указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка, будет осуществляться постепенно после получения их в НБУ.

Более подробную информацию о начале реализации и точках продаж можно узнать на их официальных сайтах.

Напомним, 25 июня 2024 года Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Медицинские силы Вооруженных Сил Украины". Она посвящена самоотверженному труду военных медиков, обеспечивающих квалифицированную и специализированную медицинскую помощь как военнослужащим, так и гражданскому населению, оказавшемуся в зоне боевых действий.

Кому еще Нацбанк посвящал монеты

Национальный банк ввел свою нумизматическую программу, чтобы отмечать юбилейные даты, памятные события Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе Национального банка. Памятные монеты обладают художественной ценностью. Их чеканят из драгоценных и недрагоценных металлов ограниченными тиражами.

13 апреля ко Дню работника оборонно-промышленного комплекса НБУ ввел в обращение новую памятную монету номиналом 5 гривен "Украинская бавовна. Нептун". Также НБУ выпустил 10-гривневые монеты, посвященные Командованию объединенных сил ВСУ. Эти монеты можно будет встретить в обычном обращении, потому что их тираж 10 миллионов штук.

Кроме того, Нацбанк чеканил монеты в честь железнодорожников ("Страна супергероев. Спасибо железнодорожникам!"), волонтеров ("Страна супергероев. Спасибо волонтерам!") и энергетикам ("Страна супергероев. Спасибо энергетикам!").

А 29 мая 2024 года Национальный банк Украины представил новую оборотную памятную монету под названием "Государственная специальная служба транспорта". Эта монета посвящена одноименному военному формированию, входящему в состав системы Министерства обороны Украины.