Нацбанк представил новую памятную монету: каков шанс получить ее на сдачу

29 мая 2024 года Национальный банк Украины представил новую оборотную памятную монету под названием "Государственная специальная служба транспорта". Эта монета посвящена одноименному военному формированию, входящему в состав системы Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сегодня военнослужащие этой службы не только обеспечивают бесперебойную работу транспорта в тылу, но активно занимаются разминированием деоккупированных территорий, строительством фортификационных сооружений, охраной и восстановлением критической инфраструктуры.

О дизайне монеты

Аверс монеты не отличается от стандартного дизайна номиналом 10 гривен образца 2018 года. Однако ее реверс имеет уникальное тематическое оформление. По кругу размещены надписи "Государственная специальная служба транспорта" и лозунг военнослужащих этой службы: "Несокрушимые духом восстановят Украину!"

В центре композиции на реверсе рельефно изображена эмблема Государственной специальной службы транспорта. Центральным элементом эмблемы является трезубец, под которым расположено крылатое колесо Меркурия, которое более 100 лет назад использовалось как эмблема Министерства путей УНР. Это подчеркивает наследственность национальных традиций и специфику деятельности службы.

К тому же символику Меркурия – его жезл – можно увидеть на одном из гербов на фасаде здания Национального банка.

На заднем плане реверса схематически изображен мост, символизирующий транспортную инфраструктуру Украины, а также строительство и восстановление объектов критической и транспортной инфраструктуры.

Монета изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом, масса – 6,4 г, диаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (в том числе 510 000 штук в качестве сувенирной продукции). Группа монеты – рифленая.

Учитывая, что по состоянию на начало 2024 года по данным НБУ в обращении находилось 203 млн. штук монет номиналом 10 гривен, шанс увидеть вскоре новую памятную монету составляет менее 5%.

В интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка реализация таких роликов оборотных памятных монет в сувенирной упаковке начнется с 30 мая 2024 года.