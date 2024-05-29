Нацбанк презентував нову пам’ятну монету: чи є шанс отримати її на здачу

29 травня 2024 року Національний банк України представив нову обігову пам’ятну монету під назвою "Державна спеціальна служба транспорту". Ця монета присвячена однойменному військовому формуванню, яке входить до складу системи Міністерства оборони України.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Сьогодні військовослужбовці цієї служби не лише забезпечують безперебійну роботу транспорту в тилу, але й активно займаються розмінуванням деокупованих територій, будівництвом фортифікаційних споруд, охороною та відновленням критичної інфраструктури.

Про дизайн монети

Аверс монети не відрізняється від стандартного дизайну монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Однак її реверс має унікальне тематичне оформлення. По колу розміщені написи "Державна спеціальна служба транспорту" та гасло військовослужбовців цієї служби: "Незламні духом відновлять Україну!".

У центрі композиції на реверсі рельєфно зображена емблема Державної спеціальної служби транспорту. Центральним елементом емблеми є тризуб, під яким розташоване крилате колесо Меркурія, що понад 100 років тому використовувалося як емблема Міністерства шляхів УНР. Це підкреслює спадковість національних традицій та специфіку діяльності служби.

До того ж, символіку Меркурія – його жезл – можна побачити на одному з гербів на фасаді будівлі Національного банку.

На задньому плані реверсу схематично зображено міст, який символізує транспортну інфраструктуру України, а також будівництво та відновлення об'єктів критичної та транспортної інфраструктури.

Монета виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (у тому числі 510 000 штук як сувенірна продукція). Гурт монети – рифлений.

Враховуючи, що станом на початок 2024 року за даними НБУ в обігу перебувало 203 млн. штук монет номіналом 10 гривень, то шанс отримати нову пам’ятну монету становить трохи менше, між 5%.

У інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку реалізація таких роликів обігових пам’ятних монет у сувенірному пакованні розпочнеться з 30 травня 2024 року.

Нагадаємо також, що у вересні НБУ вирішив продовжити термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старих зразків на нові до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців після нього, хоча раніше планувалося припинити його з жовтня.