НБУ продовжив обмін дрібних монет та старих банкнот гривні до кінця війни

Національний банк України вирішив продовжити термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старих зразків до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування. Раніше планувалося припинити обмін з 1 жовтня.

Як повідомляє регулятор, це передбачено постановою його правління №119 від 28 вересня, яка вже набула чинності. Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

"Вони вже тривалий час вилучаються з обігу, їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги. Завдяки продовженню терміну українці матимуть більше часу для обміну. Особливо це важливо для громадян, які були вимушені залишити свої домівки через війну або перебувають на тимчасово окупованій території", - вказують в НБУ.

Де можна обміняти старі та дрібні гроші

Обмін здійснюється на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет). Обміняти монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна безкоштовно й без обмежень у підрозділах Нацбанку.

Вони розташовані за адресами: Київ: Контрактова площа, 2А; Дніпро: вулиця Воскресенська, 13; Львів: вулиця Коперника, 4; Одеса: вулиця Рішельєвська, 8; Харків: Театральна площа, 1; Хмельницький: вулиця Володимирська, 91.

Також обмін здійснюється у низці відділень уповноважених банків (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ). Актуальну інформацію, в яких саме відділеннях та філіях можна здійснити обмін, треба дивитися на офіційних сайтах цих банків.

Скільки дрібних монет та старих купюр залишилося в обігу

За даними НБУ, станом на сьогодні в обігу залишається майже 7,2 мільярдів монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Із початку вилучення їх з обігу здійснено обмін менше 220 мільйонів таких монет. Зокрема, упродовж останнього місяця було обміняно понад 3 мільйона штук.

Банкнот старого зразка, введених у обіг до 2003 року, залишається в обігу зовсім мало, близько 1,5% від загальної кількості усіх банкнот в обігу. За 2020–2023 роки було здійснено обмін 400 тисяч таких банкнот, зокрема 8,4 тисячі – упродовж вересня цього року.

Нагадаємо, що монети 1, 2 та 5 копійок не приймаються для готівкових розрахунків: вони перестали бути платіжним засобом ще з 1 жовтня 2019 року та вилучаються з готівкового обігу.

Також з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Як вказують в НБУ, це частина комплексного рішення з оптимізації регулятором номінального ряду банкнот та монет гривні, спрямованого на підвищення захисту і якості грошей та спрощення готівкових розрахунків.