Нацбанк ввів в обіг нову пам'ятну монету, присвячену українському безпілотнику

22 липня 2024 року Національний банк України ввів в обіг другу пам’ятну монету нумізматичної серії "Збройні Сили України", що вшановує українську зброю та її творців – "Українська бавовна. Лелека-100".

Про це повідомила пресслужба регулятора.

В Нацбанку зазначають, що вона присвячена багатоцільовому безпілотному авіаційному комплексу "Лелека-100", розробленому українською компанією DeViRo та з 2021 року офіційно прийнятому на озброєння Збройних Сил України.

"Відтоді БпАК "Лелека-100" забезпечує ефективну підтримку оборонних операцій та став незамінним інструментом для ведення повітряної розвідки, коригування вогню артилерії тощо", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Як ий має вигляд пам’ятна монета

На аверсі монети змодельовано стилізоване зображення з монітора керування польотом безпілотника "Лелека-100", де на степових дорогах відображені виявлені ворожі цілі – танки.

Зображення: Нацбанк України

В центрі – абрис планера комплексу, який втілює технологічний прогрес та інноваційний потенціал України.

На реверсі зображено планер розвідувального комплексу в польоті. Над ним – стилізований абрис птаха лелеки, що символізує мир та спокій, які забезпечуються завдяки пильності "Лелеки-100".

В нижній частині композиції – вид земної поверхні з умовною схемою візуального дослідження маршруту польоту безпілотника, що віддзеркалює стратегічне бачення та планування. Стилізовані вертикальна й горизонтальна шкали символізують здатність комплексу визначати координати цілей і коригувати вогонь артилерії.

Номінал монети – 5 гривень, тираж – до 75 000 штук.

Як можна придбати монету

У Нацбанку зазначають, що з 23 липня пам’ятну монету "Українська бавовна. Лелека-100" можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Реалізація пам’ятної монети "Українська бавовна. Лелека-100" банками-дистриб’юторами, перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, здійснюватиметься поступово після отримання їх у НБУ.

Детальнішу інформацію про початок реалізації та точки продажу можна дізнатися на їхніх офіційних сайтах.

Нагадаємо, 25 червня 2024 року Нацбанк ввів у обіг пам’ятну монету "Медичні сили Збройних Сил України". Вона присвячена самовідданій праці військових медиків, які забезпечують кваліфіковану та спеціалізовану медичну допомогу як військовослужбовцям, так і цивільному населенню, що опинилося в зоні бойових дій.

Кому ще Нацбанк присвячував монети

Національний банк запровадив власну нумізматичну програму, щоб відзначати ювілейні дати, пам'ятні події України та світу. Уся продукція виготовляється на Банкнотно-монетному дворі Національного банку. Пам’ятні монети мають художню цінність. Їх карбують із дорогоцінних та недорогоцінних металів обмеженими тиражами.

13 квітня, до Дня працівника оборонно-промислового комплексу НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень "Українська бавовна. Нептун". Також НБУ випустив 10-гривневі монети, присвячені Командуванню об’єднаних сил ЗСУ. Ці монети можна буде зустріти у звичайному обігу, бо їх тираж 10 мільйонів штук.

Крім того, Нацбанк чеканив монети на честь залізничників ("Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!"), волонтерів ("Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!") та енергетикам ("Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!").

А 29 травня 2024 року Національний банк України представив нову обігову пам’ятну монету під назвою "Державна спеціальна служба транспорту". Ця монета присвячена однойменному військовому формуванню, яке входить до складу системи Міністерства оборони України.