В Україні ввели в обіг нову пам'ятну монету тиражем 10 млн штук: кому вона присвячена

Національний банк України 25 червня 2024 року ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету "Медичні сили Збройних Сил України".

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Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що ця монета продовжує серію "Збройні Сили України" та присвячена самовідданій праці військових медиків, які забезпечують кваліфіковану та спеціалізовану медичну допомогу як військовослужбовцям, так і цивільному населенню, що опинилося в зоні бойових дій.

Про дизайн монети

Обігова пам’ятна монета "Медичні сили Збройних Сил України" має номінал 10 гривень. Її виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (у тому числі 500 000 штук у сувенірному пакованні). Гурт монети – рифлений.

Аверс монети – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

На реверсі монети по колу розміщені написи: ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА МИЛОСЕРДЯ і МЕДИЧНІ СИЛИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. У центрі композиції рельєфно зображено емблему Командування Медичних сил ЗСУ, в основі якої – “британський” геральдичний щит. Центральним елементом щита є хрест, на який накладено стилізовану змію, що обвиває пірнач. Хрест символізує визнаний у Європі та світі знак всебічної допомоги та захисту, а змія, що обвиває пірнач, – символ медичних сил. На задньому плані схематично зображено пікселі камуфляжу.

Про обіг та реалізацію монети

Як повідомляють в НБУ, регулятор поступово підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться ці монети від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.

Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета "Медичні сили Збройних Сил України" є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети "Медичні сили Збройних Сил України" буде сформована в спеціально оформлені ролики.

До ролика входитиме 25 обігових пам’ятних монет "Медичні сили Збройних Сил України". На спеціально оформленому сувенірному папері, в який запаковано кожний ролик, розміщено зображення емблеми Командування Медичних сил ЗСУ та елементи піксельного камуфляжу. Тираж роликів – 20 тисяч штук.

Реалізація роликів обігових пам’ятних монет у сувенірному пакованні в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та банках-дистриб’юторах (їх перелік зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку) розпочнеться з 2 липня 2024 року.

Кому ще Нацбанк присвячував монети

Національний банк запровадив власну нумізматичну програму, щоб відзначати ювілейні дати, пам'ятні події України та світу. Уся продукція виготовляється на Банкнотно-монетному дворі Національного банку. Пам’ятні монети мають художню цінність. Їх карбують із дорогоцінних та недорогоцінних металів обмеженими тиражами.

13 квітня, до Дня працівника оборонно-промислового комплексу НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень "Українська бавовна. Нептун". Також НБУ випустив 10-гривневі монети, присвячені Командуванню об’єднаних сил ЗСУ. Ці монети можна буде зустріти у звичайному обігу, бо їх тираж 10 мільйонів штук.

Крім того, Нацбанк чеканив монети на честь залізничників ("Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!"), волонтерів ("Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!") та енергетикам ("Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!").

А 29 травня 2024 року Національний банк України представив нову обігову пам’ятну монету під назвою "Державна спеціальна служба транспорту". Ця монета присвячена однойменному військовому формуванню, яке входить до складу системи Міністерства оборони України.