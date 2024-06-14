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Нацбанк присвятив нову пам’ятну монету донорству крові
У Всесвітній день донора крові Національний банк України презентував нові пам’ятні монети "Крапля життя". Вони присвячені насамперед донорам крові, чий неоціненний внесок рятує життя і підтримує здоров’я нації.
Про це повідомила пресслужба Нацбанку.
"Ми презентуємо сьогодні монети, випущені на честь донорства крові. Це символ єднання навколо ідеалів гуманності та доброчинності, а також вияв нашої вдячності кожному, хто готовий допомогти, поділитися частинкою себе, аби врятувати та підтримати інших. Нові монети викарбувані з металу, але справжня їх цінність – у людській доброті, без якої неможливе донорство", – сказав заступник голови Національного банку Олексій Шабан.
Презентація монет відбулася в межах корпоративної донорської акції, під час якої працівники Національного банку долучилися до збору запасів крові для лікарень та госпіталів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Як виглядають нові пам’ятні монети
У Нацбанку розповіли про дизайн монет "Крапля життя".
На аверсі пам’ятних монет "Крапля життя" в центрі зображено об’ємну краплю крові, яку оточують схематичні фігури людей, з’єднаних рукостисканнями. Цей образ є свідченням благородної спільної мети – рятувати життя. Від кожної фігури до центру кола рухаються стилізовані краплі крові, які символізують особистий внесок у донорство кожного небайдужого. Вгорі по центру розміщено малий Державний Герб України; написи: "Україна", номінал, графічний символ гривні ₴ та рік карбування.
На реверсі на дзеркальному тлі праворуч розташований напис "ЖИТТЯ", який стилізовано під систему для переливання крові з голкою. Цей елемент символізує процес забезпечення кров’ю судин, що зображені внизу ліворуч. Стилізована крапля та напис "ЖИТТЯ" гармонійно поєднуються в назву монети – "Крапля життя". Фактура матового тла, на якому розміщені всі ці елементи, символізує велику потребу в донорстві під час війни. Дизайн монет створила київська художниця Марина Куц.
Про реалізацію нових пам’ятних монет
Пам’ятні монети "Крапля життя” введені в обіг 14 червня 2024 року. Монета з нейзильберу має номінал 5 гривень, зі срібла – 10 гривень. Тираж – до 75 тис. та 5 тис. штук відповідно.
В інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку реалізація пам’ятних монет з нейзильберу розпочнеться з 17 червня 2024 року (інформація про реалізацію пам’ятних монет зі срібла буде опублікована на вебсайті інтернет-магазину).
Реалізація пам’ятних монет "Крапля життя” банками-дистриб’юторами (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку) здійснюватиметься поступово після отримання пам’ятних монет в НБУ. Детальнішу інформацію про початок реалізації та точки продажу можна дізнатися на їхніх офіційних сайтах.