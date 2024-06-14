Нацбанк посвятил новую памятную монету донорству крови

Во Всемирный день донора крови Национальный банк Украины представил новые памятные монеты "Капля жизни". Они посвящены, прежде всего, донорам крови, чей неоценимый вклад спасает жизнь и поддерживает здоровье нации.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Мы представим сегодня монеты, выпущенные в честь донорства крови. Это символ единения вокруг идеалов гуманности и благотворительности, а также проявление нашей благодарности каждому, кто готов помочь, поделиться частичкой себя, чтобы спасти и поддержать других. Новые монеты отчеканены из металла, но настоящая их ценность – в человеческой доброте, без которой невозможно донорство", – сказал заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

Презентация монет состоялась в рамках корпоративной донорской акции, в ходе которой работники Национального банка присоединились к сбору запасов крови для больниц и госпиталей.

Как выглядят новые памятные монеты

В Нацбанке рассказали о дизайне монет "Капля жизни".

На аверсе памятных монет "Капля жизни" в центре изображена объемная капля крови, окружающая схематические фигуры людей, соединенных рукопожатиями. Этот образ является свидетельством благородной общей цели – спасать жизнь. От каждой фигуры к центру круга движутся стилизованные капли крови, символизирующие личный вклад в донорство каждого неравнодушного. Вверху по центру расположен малый Государственный Герб Украины; надписи: "Украина", номинал, графический символ гривны ₴ и год чеканки.

Фото: Пресс-служба Нацбанка

На реверсе на зеркальном фоне справа расположена надпись "ЖИЗНЬ", которая стилизована под систему для переливания крови с иглой. Этот элемент символизирует процесс снабжения кровью сосудов, изображенных внизу слева. Стилизованная капля и надпись "ЖИЗНЬ" гармонично сочетаются в название монеты - "Капля жизни". Фактура матового фона, на котором размещены все эти элементы, символизирует большую потребность в донорстве во время войны. Дизайн монет создала киевская художница Марина Куц.

О реализации новых памятных монет

Памятные монеты "Капля жизни" введены в обращение 14 июня 2024 года. Монета из нейзильбера имеет номинал 5 гривен, из серебра – 10 гривен. Тираж – до 75 тыс. и 5 тыс. штук соответственно.

В интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка реализация памятных монет по нейзильберу начнется с 17 июня 2024 года (информация о реализации памятных монет из серебра будет опубликована на веб-сайте интернет-магазина).

Реализация памятных монет "Капля жизни" банками-дистрибьюторами (перечень которых указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка) будет осуществляться постепенно после получения памятных монет в НБУ. Более подробную информацию о начале реализации и точках продаж можно узнать на их официальных сайтах.