В годовщину Чернобыльской катастрофы НБУ выпустил новую памятную монету

Сегодня, 26 апреля, в 38-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету номиналом 5 гривен "Чернобыль. Возрождение. Аист черный".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что это четвертая монета из серии, посвященной возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника.

Почему аист?

Как объясняют в НБУ, аист черный – редкая птица, которая стала одним из своеобразных символов возрождения жизни в Чернобыльской зоне.

Это один из двух видов аистов, встречающийся в фауне Украины. Поселяется преимущественно у лесных озер или лесных болот. В отличие от белого аиста, эта птица очень осторожна и пытается избегать людей, поэтому представителей ее вида увидеть можно очень редко.

Аист черный занесен в Красную книгу Украины и Европейский красный список, охраняется Бернской и Бонской конвенциями.

"Пока его популяция на территории Чернобыльского заповедника растет. Это свидетельствует о возобновлении экосистемы региона, и о том, что заповедник становится очагом биоразнообразия даже в условиях радиационного загрязнения", - подчеркивают в НБУ.

Как выглядит монета?

На реверсе монеты на фоне пейзажа изображен аист черный, над которым вверху птенцы в гнезде.

На аверсе – в центре расположено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: стилизованный международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения, в частности аисты черные, лошади Пржевальского,, лося и бурый медведь.

Номинал памятной монеты – 5 грн. Она изготовлена из нейзильбера. Тираж – 40 000 шт. (в том числе 20 000 шт. в сувенирной упаковке).

Как купить монету

Как сообщают в регуляторе, купить монету можно будет уже с 10:00 в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (АО АБ "УКРГАЗБАНК", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк") – по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Отметим, 13 апреля, ко Дню работника оборонно-промышленного комплекса НБУ ввел в обращение новую памятную монету номиналом 5 гривен "Украинский хлопок. Нептун".

Напомним также, что НБУ выпустил 10-гривневые монеты, посвященные Командованию объединенных сил ВСУ. В отличие от памятных монет, выпускаемых относительно небольшим тиражом, эти монеты можно будет встретить в обычном обращении, потому что их тираж 10 миллионов штук.