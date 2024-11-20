Нацбанк вніс зміни до валютних обмежень: яких напрямів стосуються

З 20 листопада Національний банк України (НБУ) вносить зміни до діючих валютних обмежень. Їхня мета - з одного боку підтримати міжнародну співпрацю у сфері зовнішньої торгівлі, а також міжнародні проєкти й програми з технічної допомоги. З іншого – посилити дисципліну дотримання валютних обмежень.

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Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Яких напрямів стосуватимуться зміни

В Нацбанку розповіли, що зміни у діючих валютних обмеженням стосуватимуться кількох напрямів:

Переказ коштів для виконання зобов’язань за імпортними контрактами

Українські підприємства отримали можливість розраховуватися за імпорт товарів без обмеження терміну їхньої поставки в Україну за умови, якщо кошти переказуються на користь:

іноземного експортно-кредитного агентства (ЕКА) / іноземної держави через уповноважену нею особу/іноземної особи, до складу учасників якої входить іноземна держава чи іноземний банк;

інших нерезидентів, за умови участі в імпортних операціях іноземного ЕКА / іноземної держави через уповноважену нею особу/іноземної особи, до складу учасників якої входить іноземна держава чи іноземний банк.

Для таких переказів діятиме щомісячний ліміт на рівні 10% від суми простроченої заборгованості за договором щодо імпорту товарів (за станом на 01 листопада 2024 року).

"Такі зміни стимулюватимуть іноземні держави, державні банки та ЕКА зберегти й зміцнити наявні комерційні зв’язки іноземних експортерів з українським ринком", - зауважують в НБЕ. Крім того, це також дасть змогу мінімізувати ризики зменшення потенційних обсягів фінансування й зниження інвестиційної привабливості України.

Розрахунки за проєктами міжнародної технічної допомоги

На сьогоднішній день передбачена можливість переказу іноземної валюти з України для розрахунків у межах проєктів/програм міжнародної технічної допомоги/прикордонного співробітництва, що фінансуються ЄС. Водночас резиденти України отримують технічну допомогу не лише від країн ЄС.

Враховуючи це, НБУ з 20 листопада 2024 року надав можливість переказувати іноземну валюту за кордон для проведення розрахунків за проєктами міжнародної технічної допомоги, незалежно від того, якою державою чи організацією фінансується такий проєкт.

Репатріація дивідендів за кордон

Національний банк уважно слідкує за дотриманням встановлених валютних обмежень. Результати перевірок засвідчили спроби обходження щомісячного ліміту на репатріацію дивідендів. Тому НБУ встановив додаткові критерії для таких операцій, зокрема щодо періоду діяльності емітента з дати державної реєстрації до дати здійснення операції.

Використання валютних кредитів для придбання цінних паперів, номінованих у валюті

Для мінімізації ризиків обходження діючих валютних обмежень регулятор також з 20 листопада 2024 року встановив заборону використання валютних кредитів для придбання цінних паперів, номінованих в іноземній валюті.

Нагадаємо, нещодавно бізнес закликав до подальшого пом’якшення валютних обмежень - ухвалення Нацбанком значного пакету послаблень тимчасових валютних обмежень у травні 2024 року спростило умови роботи членських компаній ЄБА, однак деякі потреби у контексті потенційного пом’якшення обмежень залишалися актуальними.