Нацбанк внес изменения в валютные ограничения: каких направлений касаются

С 20 ноября Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в действующие валютные ограничения. Их цель – с одной стороны поддержать международное сотрудничество в сфере внешней торговли, а также международные проекты и программы по технической помощи. С другой – усилить дисциплину соблюдения валютных ограничений.

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Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Каких направлений будут касаться изменения

В Нацбанке рассказали, что изменения в действующих валютных ограничениях будут касаться нескольких направлений:

Перевод средств для выполнения обязательств по импортным контрактам

Украинские предприятия получили возможность рассчитываться за импорт товаров без ограничения срока их поставки в Украину при условии, что средства переводятся в пользу:

иностранного экспортно-кредитного агентства (ЭКА) / иностранного государства через уполномоченное им лицо/иностранное лицо, в состав участников которого входит иностранное государство или иностранный банк;

других нерезидентов, при участии в импортных операциях иностранного ЭКА/иностранного государства через уполномоченное им лицо/иностранное лицо, в состав участников которого входит иностранное государство или иностранный банк.

Для таких переводов будет действовать ежемесячный лимит на уровне 10% от суммы просроченной задолженности по договору импорта товаров (по состоянию на 01 ноября 2024 года).

"Такие изменения будут стимулировать иностранные государства, государственные банки и ЭКА сохранить и укрепить существующие коммерческие связи иностранных экспортеров с украинским рынком", — отмечают в НБУ. Кроме того, это также позволит минимизировать риски уменьшения потенциальных объемов финансирования и снижения инвестиционной привлекательности Украины.

Расчеты по проектам международной технической помощи

На сегодняшний день предусмотрена возможность перевода иностранной валюты из Украины для расчетов в рамках проектов/программ международной технической помощи/пограничного сотрудничества, финансируемых ЕС. В то же время, резиденты Украины получают техническую помощь не только от стран ЕС.

Учитывая это, НБУ с 20 ноября 2024 года предоставил возможность переводить иностранную валюту за границу для проведения расчетов по проектам международной технической помощи, независимо от того, каким государством или организацией финансируется такой проект.

Репатриация дивидендов за границу

Национальный банк пристально следит за соблюдением установленных валютных ограничений. Результаты проверок показали попытки обхождения ежемесячного лимита на репатриацию дивидендов. Поэтому НБУ установил дополнительные критерии для таких операций, в частности, по периоду деятельности эмитента с даты государственной регистрации до даты осуществления операции.

Использование валютных кредитов для покупки ценных бумаг, номинированных в валюте

Для минимизации рисков обхождения действующих валютных ограничений регулятор также с 20 ноября 2024 года установил запрет использования валютных кредитов для приобретения ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.

Напомним, недавно бизнес призвал к дальнейшему смягчению валютных ограничений – принятие Нацбанком значительного пакета ослаблений временных валютных ограничений в мае 2024 года упростило условия работы членских компаний ЕБА, однако некоторые потребности в контексте потенциального смягчения ограничений оставались актуальными.