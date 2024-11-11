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Выборы в США раскачали гривну. Как геополитическая повестка отразится на валютном рынке?
Валютный курс отреагировал на президентские выборы в штатах ростом до 41,7 грн/долл. Впрочем, это не единственная причина постепенного ослабления гривны.
Валютный курс 5 ноября впервые за 2 месяца преодолел отметку в 41,7 грн/долл. Таким образом рынок отреагировал на выборы президента в США. Впрочем, колебания на валютном рынке связаны не только с внешними факторами.
Иными словами, девальвационные настроения усиливаются и к концу ноября можно ожидать выход курса за пределы 42 грн/долл.
Новые угрозы для курсовой устойчивости
Практически всю неделю с 4 по 8 ноября валютный рынок находился под влиянием событий в США. Причем победа Дональда Трампа может иметь для курса гривны более ощутимые последствия, чем кажется на первый взгляд.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Перспективы реализации протекционистской политики со стороны Белого Дома могут привести к ослаблению гривны для выравнивания конкурентоспособности украинских товаров.
Кроме того, заявления Трампа о мирном урегулировании военного конфликта в Украине – это риск сворачивания финансирования со стороны США, что добавит неопределенности и нестабильности валютному рынку.
Также сохраняется высокий спрос на валюту со стороны населения. В частности, в течение октября украинцы купили валюты на 1,4 млрд долл. больше, чем продали, что является своеобразным рекордом. Вдобавок к этому НБУ в октябре потратил из резервов на интервенции 3,4 млрд долл., в то время как Украина получила от зарубежных партнеров всего 1,8 млрд долл., что привело к сокращению резервов до 36,6 млрд долл.
Объем международных резервов НБУ
"Все это происходит на фоне расширения отрицательного сальдо торгового баланса, замедления поступлений из-за границы и роста расходов бюджета, что провоцирует увеличение давления на резервы НБУ", – говорит Андрей Шевчишин.
Декабрь все ближе, и доллар по 42 гривны тоже
Вероятность удержания валютного курса в текущих рамках по-прежнему значительно выше, чем угроза резкой и неконтролируемой девальвации.
Факторы поддержки гривны, на которые опирается НБУ – это улучшение ситуации с украинским экспортом (его объем в октябре превысил 3,8 млрд долл., что на 18,7% больше, чем за аналогичный месяц 2023 года), который подпитывает межбанк валютной выручкой, и обещанные поступления от партнеров Украины в размере 15 млрд долл. до конца года. Благодаря этому НБУ сможет нарастить резервы и сдерживать избыточные колебания курса. Тем более, что в последние месяцы каждого года, особенно в декабре, нагрузка на валютный рынок – наибольшая. А значит без интервенций не обойтись.
Впрочем, прогноз дальнейшего движения курса остается неизменным. В связи с сезонным ростом бюджетных расходов и значительными объемами международного финансирования гривна будет ослабевать.
"К концу ноября курс может превысить 42 грн/долл., поскольку спрос на валюту продолжает опережать предложение, а расходы бюджета нуждаются в росте поступлений", – резюмирует Андрей Шевчишин.