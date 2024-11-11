Выборы в США раскачали гривну. Как геополитическая повестка отразится на валютном рынке?

Валютный курс отреагировал на президентские выборы в штатах ростом до 41,7 грн/долл. Впрочем, это не единственная причина постепенного ослабления гривны.

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Валютный курс 5 ноября впервые за 2 месяца преодолел отметку в 41,7 грн/долл. Таким образом рынок отреагировал на выборы президента в США. Впрочем, колебания на валютном рынке связаны не только с внешними факторами.

Ускорение инфляции в Украине вместе с растущим спросом на валюту и активной распродажей резервов НБУ постепенно толкают валютный курс вверх.

Иными словами, девальвационные настроения усиливаются и к концу ноября можно ожидать выход курса за пределы 42 грн/долл.

Новые угрозы для курсовой устойчивости

Практически всю неделю с 4 по 8 ноября валютный рынок находился под влиянием событий в США. Причем победа Дональда Трампа может иметь для курса гривны более ощутимые последствия, чем кажется на первый взгляд.

Перспективы реализации протекционистской политики со стороны Белого Дома могут привести к ослаблению гривны для выравнивания конкурентоспособности украинских товаров.

Кроме того, заявления Трампа о мирном урегулировании военного конфликта в Украине – это риск сворачивания финансирования со стороны США, что добавит неопределенности и нестабильности валютному рынку.

Для формирования необходимого уровня финансирования Украины в новых условиях Нацбанку придется предпринимать шаги по ослаблению валютного регулирования, что отрицательно отразится на устойчивости гривны. Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Также сохраняется высокий спрос на валюту со стороны населения. В частности, в течение октября украинцы купили валюты на 1,4 млрд долл. больше, чем продали, что является своеобразным рекордом. Вдобавок к этому НБУ в октябре потратил из резервов на интервенции 3,4 млрд долл., в то время как Украина получила от зарубежных партнеров всего 1,8 млрд долл., что привело к сокращению резервов до 36,6 млрд долл.

Объем международных резервов НБУ

Данные НБУ

"Все это происходит на фоне расширения отрицательного сальдо торгового баланса, замедления поступлений из-за границы и роста расходов бюджета, что провоцирует увеличение давления на резервы НБУ", – говорит Андрей Шевчишин.

Декабрь все ближе, и доллар по 42 гривны тоже

Вероятность удержания валютного курса в текущих рамках по-прежнему значительно выше, чем угроза резкой и неконтролируемой девальвации.

Факторы поддержки гривны, на которые опирается НБУ – это улучшение ситуации с украинским экспортом (его объем в октябре превысил 3,8 млрд долл., что на 18,7% больше, чем за аналогичный месяц 2023 года), который подпитывает межбанк валютной выручкой, и обещанные поступления от партнеров Украины в размере 15 млрд долл. до конца года. Благодаря этому НБУ сможет нарастить резервы и сдерживать избыточные колебания курса. Тем более, что в последние месяцы каждого года, особенно в декабре, нагрузка на валютный рынок – наибольшая. А значит без интервенций не обойтись.

Мы ожидаем, что с целью сохранения привлекательности гривневых активов и ограничения роста инфляции Национальный банк будет удерживать курс в текущем коридоре с верхним пределом 41,5 грн/долл. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

Впрочем, прогноз дальнейшего движения курса остается неизменным. В связи с сезонным ростом бюджетных расходов и значительными объемами международного финансирования гривна будет ослабевать.

"К концу ноября курс может превысить 42 грн/долл., поскольку спрос на валюту продолжает опережать предложение, а расходы бюджета нуждаются в росте поступлений", – резюмирует Андрей Шевчишин.