В октябре Нацбанк продал валюты на 3,43 млрд долларов

Национальный банк Украины сохраняет значительные объемы валютных интервенций на рынке, в основном осуществляя продажу валюты. Согласно данным, предоставленным за период с ноября 2023 года по октябрь 2024 года, НБУ ежемесячно продавал больше валюты, чем покупал, для стабилизации рыночной ситуации.

Согласно данным НБУ, в декабре 2023 года объем продаж достиг пика, а с начала 2024 года объемы интервенций постепенно уменьшались, хотя продажи все равно превышают покупку.

Баланс операций (сальдо), отражающий разницу между покупкой и продажей валюты, остается в отрицательной зоне.

С начала года больше всего валюты НБУ продавал в октябре (3,43 млрд), июле (3,31 млрд) и сентябре (3,21 млрд). Меньше всего – в феврале (1,54 млрд).

Как уточнил народный депутат Ярослав Железняк, в октябре Нацбанк продал почти рекордное количество валюты и самое большое за весь 2024 год.

"На 3,43 млрд долларов. Больше всего времени было в декабре 2023, тогда продажа валюты была на 3,55 млрд долларов", — написал он.

Железняк добавил, что из-за этого валютные резервы Украины за октябрь снова упадут.

"Но учитывая, что мы выполнили все по требованиям США и ЕС, то скоро придут значительные транши и пополним их", — добавил нардеп.

По состоянию на 1 октября 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 38 миллиардов 898 миллионов долларов США. При этом 1 сентября 2024 г. они составляли 42,33 млрд дол. США, что на 13,7% больше по сравнению с июлем.